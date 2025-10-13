RJ: quem são influenciadora e filha encontradas mortas em apartamento

13/10/2025
A influenciadora catarinense Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e sua filha, Miana Sophya Santos, de 15, foram encontradas mortas dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As duas foram localizadas na noite de sexta-feira (9/10), após vizinhos acionarem o Corpo de Bombeiros devido a um forte odor vindo do imóvel no 11º andar.

Quando os bombeiros e policiais militares arrombaram a porta, encontraram mãe e filha sem vida. A adolescente estava caída na sala; Lidiane, em um dos quartos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da 16ª DP (Barra da Tijuca), investiga o caso. Segundo a corporação, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias das mortes.

Natural de Santa Cecília, no Oeste catarinense, Lidiane havia se mudado para o Rio há alguns anos.

Na capital fluminense, ela atuava como modelo e cursava Medicina. Nas redes sociais, onde acumulava mais de 50 mil seguidores, compartilhava bastidores de ensaios fotográficos e registros do cotidiano. A filha, Miana, havia deixado recentemente Santa Catarina para viver com a mãe.

Os corpos de Lidiane e Miana foram trasladados do Rio de Janeiro para Santa Catarina no fim de semana. O velório ocorreu na Capela Municipal, e o sepultamento foi realizado no domingo (12), no Cemitério Municipal de Santa Cecília, com a presença de familiares, amigos e moradores da cidade natal.

