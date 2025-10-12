RJ: Veja perseguição que terminou em morte de faccionados do CV

Um vídeo obtido pela coluna Na Mira mostra o momento em que faccionados do Comando Vermelho são perseguidos por policiais militares do Rio de Janeiro (PMERJ), na manhã deste domingo (12/10), antes de serem mortos.
Nas imagens, é possível observar o carro utilizado pelos criminosos passando em alta velocidade por uma rua de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Logo em seguida, uma viatura da PMERJ passa e tiros são disparados.
Confira as imagens:
A coluna apurou que os traficantes estariam em baile funk e saíram do local praticando vários assaltos. Porém, a PM monitorava os criminosos com a ajuda de um drone, momento em que a perseguição e a troca de tiros começou.
Leia também
-
Boca de fumo no DF tinha “pit-bull do tráfico” como vigia
-
Jovem fica 24h preso no DF por crime cometido pelo irmão, no Maranhão
-
Com sede de poder, suplente é preso por mandar matar vereador
Cinco bandidos estavam dentro do veículo, que havia sido roubado, e quatro deles foram atingidos. Um deles chegou a agonizar no local em que o carro foi interceptado e acabou morrendo instantes depois.
Dentro do veículo, os militares encontraram vários fuzis e pistolas. Todos os armamentos estavam municiados, com carregadores alongados.
Veja:
4 imagensFechar modal.1 de 4
Fuzil encontrado no veículo
Material cedido ao Metrópoles2 de 4
Fuzil encontrado no veículo
Material cedido ao Metrópoles3 de 4
Fuzil encontrado no veículo
Material cedido ao Metrópoles4 de 4
Pistola encontrada no veículo
Material cedido ao Metrópoles