RJ: Veja perseguição que terminou em morte de faccionados do CV

Um vídeo obtido pela coluna Na Mira mostra o momento em que faccionados do Comando Vermelho são perseguidos por policiais militares do Rio de Janeiro (PMERJ), na manhã deste domingo (12/10), antes de serem mortos.

Nas imagens, é possível observar o carro utilizado pelos criminosos passando em alta velocidade por uma rua de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Logo em seguida, uma viatura da PMERJ passa e tiros são disparados.

Confira as imagens:

A coluna apurou que os traficantes estariam em baile funk e saíram do local praticando vários assaltos. Porém, a PM monitorava os criminosos com a ajuda de um drone, momento em que a perseguição e a troca de tiros começou.

Cinco bandidos estavam dentro do veículo, que havia sido roubado, e quatro deles foram atingidos. Um deles chegou a agonizar no local em que o carro foi interceptado e acabou morrendo instantes depois.

Dentro do veículo, os militares encontraram vários fuzis e pistolas. Todos os armamentos estavam municiados, com carregadores alongados.

Veja:

Fuzil encontrado no veículo

Fuzil encontrado no veículo

Fuzil encontrado no veículo

Pistola encontrada no veículo

