12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

RJ: Veja perseguição que terminou em morte de faccionados do CV

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rj:-veja-perseguicao-que-terminou-em-morte-de-faccionados-do-cv

Um vídeo obtido pela coluna Na Mira mostra o momento em que faccionados do Comando Vermelho são perseguidos por policiais militares do Rio de Janeiro (PMERJ), na manhã deste domingo (12/10), antes de serem mortos.

Nas imagens, é possível observar o carro utilizado pelos criminosos passando em alta velocidade por uma rua de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Logo em seguida, uma viatura da PMERJ passa e tiros são disparados.

Confira as imagens:

A coluna apurou que os traficantes estariam em baile funk e saíram do local praticando vários assaltos. Porém, a PM monitorava os criminosos com a ajuda de um drone, momento em que a perseguição e a troca de tiros começou.

Leia também

Cinco bandidos estavam dentro do veículo, que havia sido roubado, e quatro deles foram atingidos. Um deles chegou a agonizar no local em que o carro foi interceptado e acabou morrendo instantes depois.

Dentro do veículo, os militares encontraram vários fuzis e pistolas. Todos os armamentos estavam municiados, com carregadores alongados.

Veja:

4 imagensFuzil encontrado no veículoFuzil encontrado no veículoPistola encontrada no veículoFechar modal.1 de 4

Fuzil encontrado no veículo

Material cedido ao Metrópoles2 de 4

Fuzil encontrado no veículo

Material cedido ao Metrópoles3 de 4

Fuzil encontrado no veículo

Material cedido ao Metrópoles4 de 4

Pistola encontrada no veículo

Material cedido ao Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost