Roberta Miranda anuncia cancelamento de turnê na Europa; saiba motivo

A turnê de Roberta Miranda pela Europa, que aconteceria entre os meses de outubro de novembro, está cancelada. A notícia foi confirmada pela própria cantora, através de um comunicado publicado no Instagram, na tarde deste domingo (12/10). Na publicação, ela revelou o motivo, esclareceu o caso e agradeceu o apoio dos fãs.

“A Canto Livre, empresa que gerencia a carreira da cantora Roberta Miranda, em respeito ao público e à imprensa, esclarece que a turnê da artista na Europa, prevista para ocorrer entre os meses de outubro e novembro de 2025, não será realizada, em razão de inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local, o que inviabilizou a execução do projeto”, começou.

Em seguida, a artista continuou o relato: “A cantora lamenta profundamente o ocorrido e reforça que sempre cumpriu integralmente todas as suas obrigações profissionais, tendo se preparado com entusiasmo para reencontrar seus fãs fora do Brasil”, garantiu.

Motivo da suspensão dos shows

Ainda na postagem, Roberta Miranda falou sobre os problemas enfrentados: “Infelizmente, o não cumprimento das obrigações assumidas pelo contratante — incluindo aspectos logísticos e financeiros indispensáveis à realização dos shows — tornou impossível a concretização da turnê nas condições planejadas, gerando, inclusive, prejuízos e transtornos que fugiram ao controle da artista e de sua equipe”, reclamou, antes de completar:

“Roberta Miranda lamenta sinceramente que seus fãs tenham sido impactados por esta situação, e destaca que todos os valores pagos pelos ingressos deverão ser integralmente devolvidos pela empresa responsável pela produção, Brazil Europe, por meio de seu representante legal, o Sr. Márcio Ricardo da Costa Matos, a fim de evitar qualquer prejuízo financeiro ao público”, observou.

E finalizou: “A artista mantém absoluto respeito e carinho pelos fãs e garante que já estão sendo estudadas novas possibilidades para que esses encontros aconteçam em breve, com a seriedade e a segurança que sempre pautaram sua trajetória profissional. Roberta Miranda agradece a compreensão e o apoio de todos, reafirmando seu compromisso com a transparência, o profissionalismo e o respeito aos fãs e contratantes de boa-fé”, concluiu.