Roberta Miranda cancela turnê na Europa por falta de pagamento do contratante

Roberta Miranda anunciou neste domingo (12/10) o cancelamento de sua turnê na Europa, devido ao não cumprimento das obrigações assumidas pelo contratante do evento, como a inadimplência financeira. De acordo com o comunicado, a cantora destacou que todos os valores referentes aos ingressos devem ser reembolsados pela produção Brazil Europe e lamentou a situação.

“A Canto Livre, empresa que gerencia a carreira da cantora Roberta Miranda, em respeito ao público e à imprensa, esclarece que a turnê da artista na Europa, prevista para ocorrer entre os meses de outubro e novembro de 2025, não será realizada em razão do inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local, o que inviabilizou a execução do projeto”, iniciou o comunicado.

Segundo a nota, a falta de cumprimento das obrigações do contratante, como aspectos logísticos e financeiros, tornou impossível a realização da turnê, gerando prejuízos e transtornos que fogem ao controle da artista.

Roberta lamentou que seus fãs que vivem no continente europeu tenham sido impactados negativamente pela situação e garantiu que já estão sendo avaliadas novas possibilidades para levar sua turnê para fora do Brasil novamente.

Leia na íntegra:

A Canto Livre, empresa que gerencia a carreira da cantora Roberta Miranda, em respeito ao público e à imprensa, esclarece que a turnê da artista na Europa, prevista para ocorrer entre os meses de outubro e novembro de 2025, não será realizada em razão do inadimplemento contratual por parte do responsável pela produção local, o que inviabilizou a execução do projeto.

A cantora lamenta profundamente o ocorrido e reforça que sempre cumpriu integralmente todas as suas obrigações profissionais, tendo se preparado com entusiasmo para reencontrar seus fãs fora do Brasil.

Infelizmente, o não cumprimento das obrigações assumidas pelo contratante, incluindo aspectos logísticos e financeiros indispensáveis à realização dos shows, tornou impossível a concretização da turnê nas condições planejadas, gerando, inclusive, prejuízos e transtornos que fugiram ao controle da artista e de sua equipe.

Roberta Miranda lamenta sinceramente que seus fãs tenham sido impactados por esta situação e destaca que todos os valores pagos pelos ingressos deverão ser integralmente devolvidos pela empresa responsável pela produção, Brazil Europe, por meio de seu representante legal, o Sr. Márcio Ricardo da Costa Matos, a fim de evitar qualquer prejuízo financeiro ao público.

A artista mantém absoluto respeito e carinho pelos fãs e garante que já estão sendo estudadas novas possibilidades para que esses encontros aconteçam em breve, com a seriedade e a segurança que sempre pautaram sua trajetória profissional.

Roberta Miranda agradece a compreensão e o apoio de todos, reafirmando seu compromisso com a transparência, o profissionalismo e o respeito aos fãs e contratantes de boa-fé.