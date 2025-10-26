26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem

Encontro virtual reúne duas gerações da música e emociona fãs nas redes sociais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

No último sábado (25), Laércia Dantas, cantora de Picos (PI) que viralizou no TikTok, viveu um momento inesquecível ao participar de uma chamada de vídeo com Roberta Miranda, ícone da música brasileira. O encontro online ganhou repercussão imediata, encantando fãs de todas as idades e reforçando a admiração mútua entre as artistas.

Momento da chamada de vídeo entre Laércia Dantas e Roberta Miranda, que emocionou fãs e consolidou a troca entre duas gerações da música/Foto: Reprodução

Durante a conversa, Laércia apresentou seu estilo espontâneo e o bordão que a tornou conhecida, “Garçom, tem Pitú?”, enquanto Roberta elogiava a naturalidade e o talento da piauiense. O diálogo foi marcado por elogios sinceros e risadas, mostrando que a conexão entre as duas transcende gerações musicais.

Fãs reagiram nas redes sociais com entusiasmo, celebrando a aproximação entre a veterana da música sertaneja e a jovem artista que vem conquistando destaque no brega e no forró. Muitos destacaram a humildade de Roberta Miranda e a alegria de Laércia ao compartilhar experiências e aprendizados.

Além do impacto nas redes, a chamada fortalece a visibilidade de Laércia Dantas no cenário nacional, mostrando que encontros entre artistas podem gerar momentos únicos de troca e inspiração.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost