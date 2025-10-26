Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem

No último sábado (25), Laércia Dantas, cantora de Picos (PI) que viralizou no TikTok, viveu um momento inesquecível ao participar de uma chamada de vídeo com Roberta Miranda, ícone da música brasileira. O encontro online ganhou repercussão imediata, encantando fãs de todas as idades e reforçando a admiração mútua entre as artistas.

Durante a conversa, Laércia apresentou seu estilo espontâneo e o bordão que a tornou conhecida, “Garçom, tem Pitú?”, enquanto Roberta elogiava a naturalidade e o talento da piauiense. O diálogo foi marcado por elogios sinceros e risadas, mostrando que a conexão entre as duas transcende gerações musicais.

Fãs reagiram nas redes sociais com entusiasmo, celebrando a aproximação entre a veterana da música sertaneja e a jovem artista que vem conquistando destaque no brega e no forró. Muitos destacaram a humildade de Roberta Miranda e a alegria de Laércia ao compartilhar experiências e aprendizados.

Além do impacto nas redes, a chamada fortalece a visibilidade de Laércia Dantas no cenário nacional, mostrando que encontros entre artistas podem gerar momentos únicos de troca e inspiração.

Veja o vídeo: