Roberta Miranda revela arrependimento em polêmica com Dona Ruth

Roberta Miranda abriu o coração e resolveu fazer um mea-culpa sobre uma polêmica em que se envolveu recentemente com Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça. Em entrevista, a cantora confessou que gosta de uma boa provocação, mas admitiu que, às vezes, o jogo de palavras pode sair do controle.

“E vou dizer para você uma coisa que nunca falei para ninguém: adoro criar uma polêmica. Em certos casos, até de forma proposital (risos). Gosto de jogar algumas no ar, solto as minhas pérolas e sem medo. Claro que não é do meu feitio ficar em rede social atacando pessoas. Mas quando acontece, a gente escorrega na maionese e vai! Depois me arrependo (risos)”, falou ao gshow.

Entre as declarações que mais a fizeram se arrepender, está a que envolveu Dona Ruth. Durante participação no programa Sem Censura, em setembro deste ano, Roberta afirmou que foi convidada para participar da cinebiografia da cantora, mas recusou o convite.

Dona Ruth e Roberta Miranda.

Roberta Miranda anuncia cancelamento de turnê na Europa; saiba motivo

Dona Ruth.

Roberta Miranda e Dona Ruth

Roberta Miranda

"Burra ridícula", dispara Dona Ruth contra internauta

Na ocasião, acabou soltando uma crítica à matriarca: “Dona Ruth só pensa em dinheiro”, disparou ela.

Agora, Roberta Miranda reconhece o erro e se diz arrependida. “Eu me arrependi de falar aquilo porque, no fundo, ela é mãe, entende? Não gostei disso que fiz. Foi a única coisa que eu não gostei até agora. Não tenho que entrar nessa atitude nada elegante. Depois de ter falado, não fiquei bem. Isso não me pertence”, afirmou.

