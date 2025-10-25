roberto-justus-e-ana-paula-siebert-fazem-festa-de-halloween-para-filha.-veja-fotos!

Final de outubro chegou e, com ele, as festas de Halloween. A modelo Ana Paula Siebert promoveu o Halloween da Vick, para a filha que teve com o apresentador Roberto Justus. Na última sexta-feira (24/10), ela compartilhou vários registros nas redes sociais. A pequena se fantasiou de Chapeuzinho Vermelho, enquanto a mãe de loba, que de mal não tinha nada, completava a dupla.
A modelo publicou um vídeo de sua caracterização: uma maquiagem marcante, remetendo a uma loba. Ela legendou no Instagram: “VICKY’S HALLOWEEN. Tomorrow. Eu já estou preparada e vocês? Qual será nossa fantasia, mãe e filha?”.
Em outro registro, mostrou os detalhes da festa, como decoração, doces, atividade para a criançada e música com DJ. “Halloween da Vicky, porque nós somos todos animados mesmo… afinal, o que é melhor na vida do que ver a alegria dessas crianças, gente? Eu amei e ano que vem tem mais!”, legendou.
Os convidados capricharam nas fantasias: Rafa foi de Malévola, da “Branca de Neve”, Ticiane Pinheiro de abóbora amarela, Fabiana de Betty, de “Toy Story”, entre outros looks criativos.