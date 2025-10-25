25/10/2025
Roberto Justus e Ana Paula Siebert fazem festa de Halloween para filha. Veja fotos!

Final de outubro chegou e, com ele, as festas de Halloween. A modelo Ana Paula Siebert promoveu o Halloween da Vick, para a filha que teve com o apresentador Roberto Justus. Na última sexta-feira (24/10), ela compartilhou vários registros nas redes sociais. A pequena se fantasiou de Chapeuzinho Vermelho, enquanto a mãe de loba, que de mal não tinha nada, completava a dupla.

A modelo publicou um vídeo de sua caracterização: uma maquiagem marcante, remetendo a uma loba. Ela legendou no Instagram: “VICKY’S HALLOWEEN. Tomorrow. Eu já estou preparada e vocês? Qual será nossa fantasia, mãe e filha?”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Ana Paula Siebert e Vick fantasiadas na festa de HalloweenReprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Reprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Vick fantasiadas na festa de HalloweenReprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Reprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Roberto e Rafa Justus fantasiados na festa de Halloween da VickReprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Reprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Ticiane Pinheiro e Fabiana Justus com as filhas fantasiados na festa de Halloween da VickReprodução Instagram Ana Paula Siebert/ montagem
Reprodução Instagram Ana Paula Siebert
Vick fantasiadas na festa de HalloweenReprodução Instagram Ana Paula Siebert
Reprodução Instagram Ana Paula Siebert
Roberto Justus e Ana Paula Siebert fazem festa de halloween para filha. Veja fotos!Reprodução Instagram Ana Paula Siebert
Reprodução Instagram Ana Paula Siebert
Roberto Justus e Ana Paula Siebert fazem festa de halloween para filha. Veja fotos!Reprodução Instagram Ana Paula Siebert

Já a herdeira se divertiu em um lindo vestido vermelho, acompanhado de meia e sapato pretos. Em uma brincadeira, mãe e filha encenaram a cena em que a loba corre atrás da menina na floresta, remetendo à história clássica. “Dos diretores de Chapeuzinho Vermelho… o lobo está solto, e é noite de Halloween.” Nesse filme, para quem vai o Oscar de melhor atriz?”, legendou.

Em outro registro, mostrou os detalhes da festa, como decoração, doces, atividade para a criançada e música com DJ. “Halloween da Vicky, porque nós somos todos animados mesmo… afinal, o que é melhor na vida do que ver a alegria dessas crianças, gente? Eu amei e ano que vem tem mais!”, legendou.

Os convidados capricharam nas fantasias: Rafa foi de Malévola, da “Branca de Neve”, Ticiane Pinheiro de abóbora amarela, Fabiana de Betty, de “Toy Story”, entre outros looks criativos.

