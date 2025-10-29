29/10/2025
Robinho: do brilho na Vila Belmiro à rotina em Tremembé

O ex-jogador Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo, apareceu em um vídeo divulgado na última terça-feira (28/10), pelo Conselho da Comunidade de Taubaté. As imagens mostram parte da rotina de detentos da Penitenciária 2 de Tremembé (SP), onde o ex-atacante cumpre pena desde março de 2024.

Durante o vídeo, Robinho fala sobre o propósito da instituição e voltou a negar qualquer posição de liderança entre os presos.

Veja as fotos

Divulgação/Conselho Comunidade de Taubaté
A Justiça já negou pedidos da defesa de Robinho.Divulgação/Conselho Comunidade de Taubaté
Divulgação
Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo (Reprodução)Divulgação
Foto: Antonio Calanni/AP Photo
Robinho quando atuava pelo Milan, da ItáliaFoto: Antonio Calanni/AP Photo
Foto: Evelson de Freitas/Estadão
O ex-jogador era craque da seleção brasileira nos anos 2000Foto: Evelson de Freitas/Estadão

“Aqui o objetivo é reeducar, ressocializar aqueles que cometeram erro. Nunca tive nenhum tipo de liderança aqui. Aqui quem manda são os guardas, e nós, reeducandos, só obedecemos”.

Desde que foi transferido para Tremembé, o ex-jogador tem cumprido pena em regime fechado, após o Supremo Tribunal Federal (STF) homologar a condenação imposta pela Justiça italiana. A defesa de Robinho segue tentando reverter a execução da pena no Brasil, mas, por enquanto, ele permanece detido no interior de São Paulo.

O menino da Vila

Nascido em São Vicente, em Sao Paulo, em 1984, Robson de Souza, o Robinho, destacou-se desde cedo pela habilidade com a bola. Revelado pelo Santos, fez parte dos “meninos da Vila” que conquistaram o Brasileirão em 2002 e 2004, tornando-se um dos principais nomes da nova geração do futebol brasileiro.

Carreira internacional

Em 2005, Robinho foi negociado com o Real Madrid, onde conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol. Depois, transferiu-se ao Manchester City em 2008, e chegou a ser o jogador mais caro da história do clube na época.

Passagens pelo Santos e outros clubes

Robinho voltou ao Santos em 2010, vencendo o Paulistão e a Copa do Brasil. No mesmo ano, foi para o Milan, onde dividiu vestiário com Ronaldinho e Pato e conquistou o Campeonato Italiano.

Teve ainda novas passagens pelo Santos, pelo futebol chinês e pelo Atlético-MG, antes de encerrar a carreira com experiências na Turquia.

Último retorno e aposentadoria

Em 2020, o Santos anunciou sua volta, mas o contrato foi cancelado dias depois, após pressão de patrocinadores em razão da condenação do jogador por estupro. Robinho anunciou oficialmente a aposentadoria em 2022.

Condenação e prisão

O ex-jogador foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por envolvimento em um estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão. A sentença foi confirmada em 2022 e homologada pelo STJ em 2024. Robinho está preso desde março de 2024 na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo.

