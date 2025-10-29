29/10/2025
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio

Condenado a nove anos por estupro, ex-jogador solicita mudança de unidade prisional alegando incômodo com a exposição e fama do “presídio dos famosos”

O ex-jogador de futebol Robson de Souza, conhecido como Robinho, pediu transferência da Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, onde cumpre pena de nove anos de prisão por estupro coletivo. O pedido foi apresentado à Justiça e encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), responsável pela decisão final.

De acordo com a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, o pleito da defesa deve ser analisado pela SAP por se tratar de uma questão administrativa. A magistrada, no entanto, afirmou não se opor à transferência do ex-atleta.

Prisão e condenação

Robinho foi condenado na Itália por participar de um estupro coletivo ocorrido em 2013, em uma boate de Milão.
As investigações apontaram que a vítima, uma jovem albanesa de 23 anos, estava alcoolizada e incapaz de se defender no momento do crime.

O ex-jogador e outros cinco homens foram considerados culpados, e a pena foi confirmada definitivamente pela Justiça italiana em 2022. Desde então, Robinho cumpre a sentença no Brasil, após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para execução da pena em território nacional.

Motivos do pedido

Segundo informações da coluna True Crime, do jornal O Globo, Robinho teria se mostrado incomodado com a exposição em torno de Tremembé — conhecido como o “presídio dos famosos”, por já ter abrigado nomes como Alexandre Nardoni, Elize Matsunaga e Lindemberg Alves.

De acordo com a publicação, o ex-jogador teria dito a funcionários que “não gosta de receber atenção e ser alvo de fofocas” dentro da unidade.

A defesa sugeriu três possíveis locais para transferência: Bragança Paulista, Limeira e Rio Claro, todos centros de ressocialização considerados de menor vigilância e destinados a presos com bom comportamento.

Próximos passos

A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. O portal Metrópoles tenta contato com o órgão para confirmar se a transferência será autorizada e para qual unidade o ex-jogador poderá ser encaminhado.

Fonte: O Globo, Metrópoles, Agência Brasil
