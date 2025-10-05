Rodeio da ExpoFronteira 2025 traz emoção, tradição e público presente; GALERIA DE FOTOS

O rodeio da ExpoFronteira 2025 aconteceu na noite de sábado (4) em Assis Brasil, fazendo parte da programação de entretenimento do evento. A competição trouxe emoção e diversão para o público presente, valorizando a tradição e a cultura da região.

O evento integrou outras atrações da feira, como shows e atividades culturais, consolidando a ExpoFronteira como um espaço de lazer e celebração da cultura local. A iniciativa também proporcionou momentos de interação entre visitantes e participantes, tornando a experiência ainda mais especial.

A final do rodeio está prevista para hoje (domingo, 5), com mais de R$ 30 mil em premiações, incluindo moto 0 km para o campeão. Os demais colocados receberão R$ 7 mil para o 2º lugar, R$ 5 mil para o 3º, R$ 4 mil para o 4º e R$ 2 mil para o 5º.

Confira a galeria de fotos, por Juan Diaz/ContilNet: