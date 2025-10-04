Rodeio, show e muita festa: veja melhores momentos da primeira noite da ExpoFronteira, em Assis Brasil

A primeira noite da Expo Fronteira, em Assis Brasil, marcou a integração entre Brasil, Peru e Bolívia e trouxe uma série de momentos memoráveis para o público presente. A abertura do evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis e do prefeito Jerry Correia, que destacaram a importância estratégica da tríplice fronteira para o desenvolvimento regional.

Entre os principais anúncios da noite, Cameli assinou a ordem de serviço para a construção de uma quadra poliesportiva, com investimento superior a R$ 1,2 milhão, e entregou ações do Detran no valor de mais de R$ 500 mil. Ele reforçou o papel do Acre na atração de novos investimentos e destacou o crescimento do PIB regional.

A programação cultural e comercial também ganhou destaque. O governador participou da abertura do rodeio, e a Expo Fronteira mostrou o melhor da gastronomia, produtos locais e ações de cooperação internacional, reunindo empreendedores e autoridades dos três países em um espaço de celebração. A noite contou ainda com o show nacional de Gabriel Lener, que teve momentos icônicos como a presença dos prefeitos de Xapuri, Brasileia e Assis Brasil, além do senador Sérgio Petecão, subindo ao palco e dançando junto com o público durante a apresentação.

A vice-governadora Mailza Assis ressaltou os benefícios para Assis Brasil e a atenção da gestão aos municípios. O prefeito Jerry Correia celebrou a integração promovida pelo evento e a parceria com o governo do Estado.

A primeira noite da feira também trouxe expectativas sobre grandes obras da região, como a conclusão da ponte da Sibéria, em Xapuri, prevista para o fim do mês, um marco esperado há décadas. A Expo Fronteira segue nos próximos dias com atrações culturais, comerciais e institucionais, reforçando a importância da tríplice fronteira para o desenvolvimento econômico e social do Acre.