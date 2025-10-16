16/10/2025
Universo POP
Estreias da semana: ‘Telefone Preto 2’, nova temporada de ‘A Diplomata’ e mais lançamentos imperdíveis
Reação de Neymar após Mavie levar bolada na cabeça durante jogo viraliza nas redes
Virginia Fonseca levanta suspeitas de remoção de tatuagem feita para Zé Felipe
Horóscopo do dia: veja o que os astros reservam para seu signo nesta quinta-feira
Gracyanne Barbosa é assaltada no Rio, tem carro de luxo roubado e se machuca durante ação
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos

Rodovia dos Bandeirantes terá novo nome em tributo a ex-governador

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rodovia-dos-bandeirantes-tera-novo-nome-em-tributo-a-ex-governador

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou, nessa quarta-feira (15/10), a mudança do nome da Rodovia dos Bandeirantes para “Rodovia dos Bandeirantes – Governador Paulo Egydio Martins”, em homenagem ao ex-governador de São Paulo (1975 e 1979). A via conecta as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, passando por importantes centros industriais e também servindo de ligação com o Aeroporto de Viracopos.

A mudança de nome foi proposta pelo deputado estadual Capitão Telhada (PP) em 2023. No projeto de lei, Telhada justifica que Paulo Egydio Martins foi responsável pela inauguração da Rodovia dos Bandeirantes em 1978 e menciona “a importância do governador para a história da rodovia SP-348”.

Leia também

O deputado ainda cita um trecho, narrado pelo próprio ex-governador, sobre os bastidores da obra. Nele, Egydio conta ter discutido com o então presidente Ernesto Geisel a compra de terrenos nos arredores da rodovia, para baratear uma eventual obra de duplicação que aconteceria anos depois, na gestão de Geraldo Alckmin (então PSDB, atual PSB).

Quem foi Paulo Egydio Martins

Paulo Egydio Martins foi nomeado governador sem eleições livres durante o regime cívico-militar. Sua administração foi marcada por episódios de repressão, como a morte do jornalista Vladimir Herzog, assassinado sob tortura nas dependências do DOI-CODI de São Paulo. Apesar disso, o ex-governador era considerado um nome de oposição aos militares “linha-dura” e foi favorável à reabertura para o regime democrático.

Egydio Martins foi responsável por importantes obras de infraestrutura no estado, como a construção do Hospital das Clínicas da USP e de Ribeirão Preto, além de ter dobrado a capacidade de saneamento básico da região metropolitana de São Paulo — o que, segundo consta no documento apresentado pelo Capitão Telhada, foi considerado “o maior plano de saneamento básico do país da época”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost