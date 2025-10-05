Rodri deixa gramado no primeiro tempo da vitória do Manchester City

05/10/2025
Pela 7ª rodada da Premier League, o Brentford recebeu o Manchester City neste domingo (5/10). O clube visitante venceu por 1 x 0, com gol marcado por Haaland. Durante o primeiro tempo, Rodri teve que ser substituído após sentir um desconforto muscular.

Antes dos 20 minutos da etapa inicial, Rodri acabou sentindo e teve que deixar o gramado do Brentford Community Stadium. Ele deu lugar a Nico González, que permaneceu em campo até o fim da partida.

Rodri tem uma série de lesões ao longo da carreira. A mais grave aconteceu durante a temporada 2024/25. Ele sofreu um grave problema no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e ficou afastado dos gramados cerca de 236 dias.

