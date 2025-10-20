Rodrigo Bocardi revela disputa judicial com a Globo e fala em “injustiça”

O jornalista Rodrigo Bocardi revelou que trava uma batalha “silenciosa e jurídica” contra a TV Globo, emissora onde trabalhou por mais de 25 anos. Em entrevista ao podcast de Celso Giunti na Alpha FM, publicada nas redes sociais na semana passada, mas que viralizou no último domingo (19/10), o ex-apresentador classificou sua demissão, ocorrida em fevereiro, como uma grande injustiça.

Segundo Bocardi, ele foi surpreendido pela direção do canal com a notícia de seu desligamento. “Eu não tenho vontade de falar sobre isso, porque essa conversa é estritamente silenciosa e jurídica. Mas já que você pergunta, eu falo: houve uma acusação onde nenhuma prova foi apresentada, sobre nada”, disse.

O ex-âncora do Bom Dia São Paulo também voltou a negar as suspeitas de que teria cobrado empresas prestadoras de serviços públicos para evitar críticas durante o jornal. “Cara, a minha resposta pra isso é, pegue as duas mil, três mil edições que eu apresentei do jornal e veja um dia que eu deixei de falar de alguém que deveria ter falado. Na boa, o único cara crítico num jornal ao vivo que criticava todo mundo, como é que ele ia oferecer um negócio sendo que não era só eu? Não era só eu que tinha um comando sobre isso?”, questionou.

Bocardi enfatizou que não tinha controle sobre o conteúdo das reportagens. “Não tinha, não tinha comando sobre isso. São várias pessoas, é uma equipe, o jornal é ao vivo, dinâmico. E era pau todo dia, toda hora, o único. Se tem alguém que vendia lá, não sou eu, cara”, acrescentou. Em outro momento, desabafou: “Quanta gente tá ali que faz caras e bocas para determinados assuntos? Assim, não quero mais falar sobre isso, não quero. Porque a minha fala sobre isso, ela é silenciosa e ela é jurídica. Porque o que foi feito comigo foi uma grande injustiça.”

Desde a demissão, a emissora manteve silêncio sobre os motivos, limitando-se a informar que o desligamento ocorreu por “descumprimento de normas éticas”. Em junho, Bocardi falou sobre o futuro profissional e negou planos de retornar à televisão. “Tenho visto muitas mensagens sobre ‘Volta para a TV’ e ‘Quando é que você volta?’ Tenho ajudado pessoas e empresas com isso, numa área da comunicação onde eu vejo que nem tanta gente atua, uma comunicação com inteligência humana e artificial, com estratégia e resultado”, declarou.

O jornalista afirmou que recebeu propostas de outras emissoras, mas optou por não aceitá-las. “O problema da TV é o desafio que o veículo enfrenta. De audiência, viabilidade financeira, sem falar que eu não acredito que me encaixo nos formatos dos telejornais de hoje. Houve proposta, propostas, aliás. Mas ficou por aí”, completou. Enquanto a disputa com a Globo segue na Justiça, Bocardi se dedica a projetos pessoais, palestras e investimentos fora da TV.