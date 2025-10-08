rodrigo-mussi-passa-por-cirurgia-para-tratar-sequela-de-grave-acidente

08/10/2025
O ex-BBB Rodrigo Mussi, revelou que vai ser submetido a uma nova cirurgia nesta quarta-feira (8/10) para tratar uma sequela do grave acidente de carro sofrido por ele em 2022. O ator contou que fará o procedimento no joelho direito, região em que ele sente dores constantes.

Segundo o influenciador, a cirurgia vai ajudá-lo a voltar a fazer esportes, algo que ele não conseguia fazer desde o acidente. “Sesde o acidente, que coloquei um ferro na perna, uma haste, [por conta] que eu quebrei a perna, eu sinto muita dor no joelho, não consigo mais correr, não consigo mais jogar bola”, contou ele em entrevista à Quem.

Ele também contou que descobriu apenas recentemente que as dores que eles sente no local não são normais e por isso passará pela nova cirurgia para tratar da situação. “Desde que soube que essa cirurgia vai me curar 100%, estou vivendo um sonho”, contou também.

Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro em março de 2022, pouco tempo depois de ser eliminado do BBB 22. Ele ficou internado por dois meses, além de ficar em coma por vinte dias e ter passado por três cirurgias, uma delas na cabeça.

