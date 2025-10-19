19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Rodrigo Paz é eleito novo presidente da Bolívia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
rodrigo-paz-e-eleito-novo-presidente-da-bolivia

Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, foi eleito como presidente na Bolívia neste domingo (19/10). Essa foi primeira votação de segundo turno da história do país. A eleição marcou o fim de 20 anos de governos de esquerda no país.

Em meio à crise econômica, escassez de combustíveis e inflação galopante, os candidatos senador Rodrigo Paz (centro-direita) e o ex-presidente Jorge Quiroga (direita) disputaram voto a voto a preferência de uma população que exige mudança e estabilidade.

Paz foi eleito com 54,5% dos votos, com 91,2% dos votos apurados.

Os dois foram os mais votados nas eleições gerais de agosto, mas nenhum deles chegou a maioria necessária para vencer no primeiro turno.

Leia também

Mesmo com um mandado de prisão contra si, o ex-presidente Evo Morales votou nulo neste domingo. O político tentou concorrer mas foi impedido por uma decisão judicial.

Morales, que já governou o país por três mandatos consecutivos, declarou que foi às urnas “por obrigação”, sinalizando descontentamento e distanciamento em relação ao processo atual. A frase foi dita a jornalistas ao sair da seção eleitoral.

O atual presidente da Bolívia, Luís Arce, desistiu de tentar a reeleição em meio a crise no país.

Para a eleição deste domingo, foi utilizado o mesmo cadastro da eleição passada, com 7,6 milhões de eleitores na Bolívia e 370 mil no exterior convocados para votar novamente.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost