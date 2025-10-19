Rodrigo Paz é eleito novo presidente da Bolívia

Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, foi eleito como presidente na Bolívia neste domingo (19/10). Essa foi primeira votação de segundo turno da história do país. A eleição marcou o fim de 20 anos de governos de esquerda no país.

Em meio à crise econômica, escassez de combustíveis e inflação galopante, os candidatos senador Rodrigo Paz (centro-direita) e o ex-presidente Jorge Quiroga (direita) disputaram voto a voto a preferência de uma população que exige mudança e estabilidade.

Paz foi eleito com 54,5% dos votos, com 91,2% dos votos apurados.

Os dois foram os mais votados nas eleições gerais de agosto, mas nenhum deles chegou a maioria necessária para vencer no primeiro turno.

Mesmo com um mandado de prisão contra si, o ex-presidente Evo Morales votou nulo neste domingo. O político tentou concorrer mas foi impedido por uma decisão judicial.

Morales, que já governou o país por três mandatos consecutivos, declarou que foi às urnas “por obrigação”, sinalizando descontentamento e distanciamento em relação ao processo atual. A frase foi dita a jornalistas ao sair da seção eleitoral.

O atual presidente da Bolívia, Luís Arce, desistiu de tentar a reeleição em meio a crise no país.

Para a eleição deste domingo, foi utilizado o mesmo cadastro da eleição passada, com 7,6 milhões de eleitores na Bolívia e 370 mil no exterior convocados para votar novamente.