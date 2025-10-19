Rodrigo Paz surpreende e é eleito presidente da Bolívia, encerrando ciclo de 20 anos da esquerda no poder

A Bolívia vive um momento histórico. O senador Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão (PDC), foi eleito presidente neste domingo (19), ao vencer o segundo turno das eleições com 54,5% dos votos, quando 91,2% das urnas já haviam sido apuradas. A disputa marcou a primeira vez na história do país em que uma eleição presidencial foi decidida em segundo turno.

Paz derrotou o ex-presidente Jorge “Tuto” Quiroga, também de direita, consolidando uma guinada conservadora após duas décadas de hegemonia da esquerda, liderada pelo Movimento ao Socialismo (MAS) e por Evo Morales.

Vitória do “azarão”

Considerado o azarão do primeiro turno, Rodrigo Paz cresceu nas últimas semanas de campanha com um discurso de moderação e diálogo, conquistando eleitores insatisfeitos com o radicalismo político. Filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora, que governou o país entre 1989 e 1993, o novo presidente nasceu no exílio de seus pais durante o regime militar boliviano.

Durante a campanha, Paz se apresentou como uma alternativa à polarização que marcou a política boliviana nas últimas décadas. Em seus discursos, defendeu uma visão de “capitalismo para todos”, prometendo estimular o setor produtivo sem abrir mão de políticas sociais voltadas às populações mais vulneráveis.

Mudança de era política

A eleição representa o fim de um ciclo iniciado em 2006, com a ascensão de Evo Morales e do MAS, que dominaram a política boliviana por quase 20 anos. Sob a bandeira do socialismo e do indigenismo, o partido promoveu transformações profundas no país, mas nos últimos anos enfrentou crises econômicas, escândalos de corrupção e protestos populares.

O resultado deste domingo é visto por analistas como um ponto de virada na história recente da Bolívia, que agora inicia uma nova fase política — marcada pela busca de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a estabilidade institucional.

Diálogo com o Brasil

Mesmo representando uma guinada à direita, Paz indicou durante a campanha que pretende manter relações diplomáticas construtivas com governos de diferentes espectros políticos na América do Sul. Ele mencionou o desejo de dialogar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em temas como integração energética e comércio regional.

Com a vitória, Rodrigo Paz se torna o primeiro presidente boliviano eleito em segundo turno e assume o desafio de reconstruir a confiança interna e reposicionar o país no cenário sul-americano.