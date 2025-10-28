28/10/2025
Universo POP
Rodrigo Santoro e elenco de “O Filho de Mil Homens” participam de sessão na Mostra

Escrito por Portal Leo Dias
A noite de segunda (27/10) foi de emoção e encontros na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. O elenco do filme “O Filho de Mil Homens”, nova produção da Netflix, marcou presença na sessão especial que integrou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Após a exibição, Rodrigo Santoro, Johnny Massaro e outros integrantes do elenco subiram ao palco para conversar com o público.

O diretor Daniel Rezende também participou do bate-papo e comentou sobre o processo de adaptação da obra do escritor Valter Hugo Mãe, que chega aos cinemas no dia 30 de outubro e estreia globalmente na plataforma em 19 de novembro.

Santoro, que interpreta Crisóstomo, o protagonista da trama, destacou a experiência de dar vida ao personagem e a mensagem de afeto presente na história. Ao lado de Massaro, que vive Antonino, o ator falou sobre a conexão construída entre os intérpretes durante as filmagens e a força do enredo sobre vínculos e pertencimento.

“O Filho de Mil Homens” é o primeiro filme baseado em uma obra de Valter Hugo Mãe e traz uma narrativa delicada sobre o significado de família. Com narração de Zezé Motta, o longa apresenta personagens que se encontram em meio a perdas e recomeços: o pescador solitário Crisóstomo, o menino órfão Camilo (Miguel Martines), a mulher em fuga Isaura (Rebeca Jamir) e o jovem Antonino.

Com roteiro e direção de Daniel Rezende, a produção é assinada pela Biônica Filmes e pela Barry Company. No elenco, nomes como Antonio Haddad, Carlos Francisco, Grace Passô, Inez Viana, Juliana Caldas, Lívia Silva, Marcello Escorel e Tuna Dwek completam o time.

Gravado entre Búzios (RJ) e Chapada Diamantina (BA), o longa promete emocionar o público com sua adaptação poética e sensível sobre laços construídos para além do sangue.

