Rodrigues Alves abre rodeio do Festival da Banana com escolha da Rainha: Jaine Moura é coroada

A cidade de Rodrigues Alves deu início, na noite da última sexta-feira (3), às festividades do rodeio, um dos momentos mais aguardados da 9ª edição do Festival da Banana. A abertura oficial foi marcada pela escolha da Rainha do Rodeio, concurso que atraiu grande público e simbolizou o espírito de celebração do evento.

Cinco jovens disputaram o título e, após muita torcida, a vencedora foi Jaine Moura de Araújo, que conquistou os jurados e o público com sua simpatia e carisma. Emocionada, a nova rainha destacou a importância da conquista e agradeceu a todos que a apoiaram.

O rodeio integra a programação diversificada do festival, que ao longo dos próximos dias reunirá competições, atrações musicais, apresentações culturais e atividades esportivas. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da festa, que já se consolidou como uma das principais tradições do município e ponto de encontro da comunidade regional.