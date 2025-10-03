03/10/2025
Rodrigues Alves terá construção e reforma de sete escolas rurais

O investimento ultrapassa R$ 800 mil e, segundo a administração municipal, reforça o compromisso de aplicar os recursos públicos em obras que tragam melhorias diretas à população

A abertura da 9ª edição do Festival da Banana, em Rodrigues Alves, foi marcada não apenas pela valorização cultural e pelo estímulo à economia local, mas também por um importante avanço na área da educação. Durante o evento, o prefeito Salatiel Magalhães assinou a ordem de serviço para a construção de sete escolas rurais, atendendo a uma demanda histórica das comunidades do interior do município.

O investimento ultrapassa R$ 800 mil e, segundo a administração municipal, reforça o compromisso de aplicar os recursos públicos em obras que tragam melhorias diretas à população. Além das novas unidades, a Secretaria Municipal de Educação já iniciou processos de aquisição de mobiliário, equipamentos e recursos tecnológicos, totalizando mais de R$ 1 milhão em investimentos voltados tanto para escolas rurais quanto urbanas.

Para 2026, está prevista ainda a licitação de uma escola em tempo integral, orçada em mais de R$ 9 milhões, considerada um marco para a rede de ensino do município. A proposta é oferecer estrutura moderna e ampliar as oportunidades de aprendizagem para os estudantes.

O anúncio ocorreu em meio às festividades do Festival da Banana, que reuniu mais de 100 empreendedores, movimentando a economia e fortalecendo a identidade cultural de Rodrigues Alves. O evento, já tradicional no calendário regional, alia lazer, negócios e desenvolvimento, consolidando-se como espaço de valorização da produção agrícola e do empreendedorismo local.

