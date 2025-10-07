Rodrygo admite sondagens, mas reforça desejo de seguir no Real Madrid

Rodrygo abriu o jogo sobre os rumores de uma possível saída do Real Madrid na última janela de transferências do verão europeu. Em entrevista ao jornal espanhol As, o atacante da Seleção Brasileira confirmou ter recebido propostas de outros clubes, mas reforçou sua vontade de permanecer na equipe espanhola, com a qual tem contrato até junho de 2028.

“Todo verão acontece a mesma coisa comigo. Que vou sair, que tenho ofertas desse ou daquele clube. Cada semana, eu estava em um time se fosse verdade o que era publicado. Claro que sempre há ofertas, não vou mentir sobre isso. Mas sempre deixei claro para o clube que quero seguir vencendo aqui, mais do que já fiz”, afirmou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rodrygo FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Rodrygo FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Rodrygo Rodrygo/Reprodução/Instagram @rodrygogoes Voltar

Próximo

O jogador acrescentou que nunca cogitou uma mudança sem que houvesse uma decisão do Real Madrid. “Sempre disse: ‘Se o Real Madrid quiser, estarei aqui’. Se um dia o Real Madrid me disser para buscar outra equipe, eu farei. Mas isso não aconteceu. O clube sempre disse que conta comigo. E quando passei por um problema, estavam comigo”, completou.

Segundo Rodrygo, o silêncio diante das especulações acabou alimentando rumores sobre uma possível transferência. “As pessoas especulavam, porque eu ficava em silêncio, mas sabia que faria a temporada com o Real Madrid e que estaria focado para mostrar minha melhor versão”, explicou.

A permanência do brasileiro também foi questionada devido às mudanças promovidas por Xabi Alonso. Com a chegada do treinador, Rodrygo perdeu o status de titular absoluto que tinha com Carlo Ancelotti e, antes mesmo do início da janela, disputou poucos minutos no Mundial de Clubes. Após o torneio, passou a ser monitorado por clubes como Arsenal, Tottenham e Paris Saint-Germain.

Na atual temporada, o atacante disputou oito partidas oficiais, mas foi titular em apenas duas. Com 212 minutos em campo entre La Liga e Champions League, soma duas assistências em 2025/2026.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!