Rodrygo comemora retorno à Seleção após seis meses: “Eternidade”

De volta à Seleção Brasileira após seis meses, Rodrygo comemorou o retorno e afirmou que o momento foi bom para o crescimento pessoal. É a primeira vez que o atacante reencontra Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid, na Canarinho.
“Pareceu uma eternidade. Passei por muitas coisas durante esse tempo. Mas foi bom para refletir, esfriar a cabeça e colocar a cabeça no lugar. Hoje me sinto pronto para estar aqui novamente. Para entregar o meu melhor e mostrar minha melhor versão no futebol”, disse Rodrygo, em coletiva de imprensa.
Rodrygo não marca um gol em uma competição oficial desde março deste ano
Outro dado que comprova o mal momento do jogador é a sua falta de constância na titularidade do clube espanhol
A última vez que Rodrygo fez um gol foi em jogo das oitavas de final da Champions League
Na temporada 2025/26, Rodrygo disputou oito partidas pelo Real Madrid (2 como titular) e de uma assistência.
O camisa 11 do Real Madrid não entra em campo pela Amarelinha desde o 4 x 1 contra a Argentina, no dia 25 de março. Rayo foi substituído por Endrick ainda no intervalo de jogo.