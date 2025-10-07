07/10/2025
Rodrygo comemora retorno à Seleção após seis meses: “Eternidade”

De volta à Seleção Brasileira após seis meses, Rodrygo comemorou o retorno e afirmou que o momento foi bom para o crescimento pessoal. É a primeira vez que o atacante reencontra Carlo Ancelotti, ex-treinador do Real Madrid, na Canarinho.

“Pareceu uma eternidade. Passei por muitas coisas durante esse tempo. Mas foi bom para refletir, esfriar a cabeça e colocar a cabeça no lugar. Hoje me sinto pronto para estar aqui novamente. Para entregar o meu melhor e mostrar minha melhor versão no futebol”, disse Rodrygo, em coletiva de imprensa.

Outro dado que comprova o mal momento do jogador é a sua falta de constância na titularidade do clube espanholA última vez que Rodrygo fez um gol foi em jogo das oitavas de final da Champions League

Rodrygo não marca um gol em uma competição oficial desde março deste ano

Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images2 de 4

Outro dado que comprova o mal momento do jogador é a sua falta de constância na titularidade do clube espanhol

Mateo Villalba Sanchez/Getty Images3 de 4

A última vez que Rodrygo fez um gol foi em jogo das oitavas de final da Champions League

Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images4 de 4

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Na temporada 2025/26, Rodrygo disputou oito partidas pelo Real Madrid (2 como titular) e de uma assistência.

O camisa 11 do Real Madrid não entra em campo pela Amarelinha desde o 4 x 1 contra a Argentina, no dia 25 de março. Rayo foi substituído por Endrick ainda no intervalo de jogo.

