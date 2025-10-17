ROG Xbox Ally X vs ROG Ally X: veja o que muda entre os novos portáteis da Asus e Microsoft

O ROG Xbox Ally X é o novo console portátil fruto da parceria entre Asus e Microsoft. O aparelho chega ao mercado global — e também ao Brasil por meio de importadoras — com melhorias de desempenho, IA integrada e novo design ergonômico.
O lançamento oficial ocorreu nesta quinta-feira (16/10), acompanhado da versão anterior, o ROG Ally X.
A seguir, confira o comparativo completo entre os dois modelos e saiba o que realmente muda no novo portátil gamer da Asus.
⚙️ Ficha técnica comparativa
|Especificações
|ROG Ally X
|ROG Xbox Ally X
|Lançamento
|22/07/2024
|16/10/2025
|Sistema operacional
|Windows 11 Home
|Windows 11 Home
|Processador
|AMD Ryzen Z1 Extreme
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
|Armazenamento
|SSD M.2 1 TB (expansível até 2 TB)
|SSD M.2 1 TB
|Memória RAM
|24 GB
|24 GB
|Tela
|7” Full HD (120 Hz, IPS)
|7” Full HD (120 Hz, IPS)
|Conectividade
|Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2
|Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4
|Bateria
|80 Wh
|80 Wh
Fonte: Windows Central
🔥 Desempenho e jogabilidade
O ROG Xbox Ally X é equipado com o novo processador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, que traz NPU (Unidade de Processamento Neural) para tarefas de inteligência artificial. O chip de 8 núcleos e 16 threads chega a 5,0 GHz, oferecendo até 15% mais desempenho em jogos e multitarefas que o modelo anterior.
O portátil também usa GPU baseada em RDNA 3.5, garantindo mais eficiência energética e melhor resposta gráfica.
Além disso, o design inclui grips mais confortáveis e um botão físico do Xbox que dá acesso rápido ao Game Bar, otimizando a experiência para quem joga com o Xbox Game Pass.
🎮 Experiência de jogo
As partidas apresentam ganhos de fluidez e estabilidade, especialmente em títulos pesados como Cyberpunk 2077 e Forza Horizon 5, que podem ultrapassar 100 FPS com upscaling FSR em resolução 1080p.
O console roda tanto via Windows 11 quanto pela interface do Xbox, oferecendo acesso a Steam, Epic Games, Xbox App, Battle.net e outras plataformas.
🔋 Autonomia e bateria
Ambos os modelos vêm com bateria de 80 Wh, o que representa avanço significativo sobre concorrentes como o Steam Deck OLED (50 Wh).
Em modo máximo de desempenho, a autonomia média fica entre 2 e 3 horas de jogo intenso; já no modo padrão, pode chegar a 6 horas em títulos mais leves, como Hades ou Hollow Knight: Silksong.
💰 Preço e disponibilidade
O ROG Xbox Ally X foi lançado globalmente por US$ 999, cerca de US$ 200 a mais que o modelo anterior.
Em conversão direta, o valor equivale a aproximadamente R$ 5 mil, mas deve ultrapassar R$ 12 mil em importadoras brasileiras.
No Brasil, o produto ainda não possui data oficial de lançamento, mas já aparece em pré-venda limitada em lojas como Octoshop, com preços a partir de R$ 12.194,94 à vista.
🧩 Vale a pena?
O ROG Xbox Ally X é uma versão mais refinada e poderosa do portátil da Asus, com IA integrada, melhorias ergonômicas e performance aprimorada.
Para quem já possui o modelo anterior, o upgrade pode não ser essencial — mas, para novos compradores que buscam máxima mobilidade e desempenho de desktop, o novo portátil se destaca como um dos consoles mais completos da categoria.
Fonte: TechTudo / Windows Central / Xbox Wire
✍️ Redigido por ContilNet Notícias