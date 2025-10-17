ROG Xbox Ally X vs ROG Ally X: veja o que muda entre os novos portáteis da Asus e Microsoft

O ROG Xbox Ally X é o novo console portátil fruto da parceria entre Asus e Microsoft. O aparelho chega ao mercado global — e também ao Brasil por meio de importadoras — com melhorias de desempenho, IA integrada e novo design ergonômico.

O lançamento oficial ocorreu nesta quinta-feira (16/10), acompanhado da versão anterior, o ROG Ally X.

A seguir, confira o comparativo completo entre os dois modelos e saiba o que realmente muda no novo portátil gamer da Asus.

⚙️ Ficha técnica comparativa

Especificações ROG Ally X ROG Xbox Ally X Lançamento 22/07/2024 16/10/2025 Sistema operacional Windows 11 Home Windows 11 Home Processador AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen AI Z2 Extreme Armazenamento SSD M.2 1 TB (expansível até 2 TB) SSD M.2 1 TB Memória RAM 24 GB 24 GB Tela 7” Full HD (120 Hz, IPS) 7” Full HD (120 Hz, IPS) Conectividade Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 Bateria 80 Wh 80 Wh

Fonte: Windows Central

🔥 Desempenho e jogabilidade

O ROG Xbox Ally X é equipado com o novo processador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, que traz NPU (Unidade de Processamento Neural) para tarefas de inteligência artificial. O chip de 8 núcleos e 16 threads chega a 5,0 GHz, oferecendo até 15% mais desempenho em jogos e multitarefas que o modelo anterior.

O portátil também usa GPU baseada em RDNA 3.5, garantindo mais eficiência energética e melhor resposta gráfica.

Além disso, o design inclui grips mais confortáveis e um botão físico do Xbox que dá acesso rápido ao Game Bar, otimizando a experiência para quem joga com o Xbox Game Pass.

🎮 Experiência de jogo

As partidas apresentam ganhos de fluidez e estabilidade, especialmente em títulos pesados como Cyberpunk 2077 e Forza Horizon 5, que podem ultrapassar 100 FPS com upscaling FSR em resolução 1080p.

O console roda tanto via Windows 11 quanto pela interface do Xbox, oferecendo acesso a Steam, Epic Games, Xbox App, Battle.net e outras plataformas.

🔋 Autonomia e bateria

Ambos os modelos vêm com bateria de 80 Wh, o que representa avanço significativo sobre concorrentes como o Steam Deck OLED (50 Wh).

Em modo máximo de desempenho, a autonomia média fica entre 2 e 3 horas de jogo intenso; já no modo padrão, pode chegar a 6 horas em títulos mais leves, como Hades ou Hollow Knight: Silksong.

💰 Preço e disponibilidade

O ROG Xbox Ally X foi lançado globalmente por US$ 999, cerca de US$ 200 a mais que o modelo anterior.

Em conversão direta, o valor equivale a aproximadamente R$ 5 mil, mas deve ultrapassar R$ 12 mil em importadoras brasileiras.

No Brasil, o produto ainda não possui data oficial de lançamento, mas já aparece em pré-venda limitada em lojas como Octoshop, com preços a partir de R$ 12.194,94 à vista.

🧩 Vale a pena?

O ROG Xbox Ally X é uma versão mais refinada e poderosa do portátil da Asus, com IA integrada, melhorias ergonômicas e performance aprimorada.

Para quem já possui o modelo anterior, o upgrade pode não ser essencial — mas, para novos compradores que buscam máxima mobilidade e desempenho de desktop, o novo portátil se destaca como um dos consoles mais completos da categoria.

Fonte: TechTudo / Windows Central / Xbox Wire

✍️ Redigido por ContilNet Notícias