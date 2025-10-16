Rolê diferente: astronautas russos caminham fora de estação espacial

Dois astronautas da agência espacial russa Roscosmos caminham fora da Estação Espacial Internacional (ISS) nesta quinta-feira (16/10). A missão está a cargo dos cosmonautas Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritskiy e começou às 13h50 (horário de Brasília). A caminhada espacial deve durar quase seis horas.

Ryzhikov é o comandante da 73ª expedição de longa duração à ISS, que realiza pesquisas científicas, mantém o sistema da estação e recebe outras tripulações.

O objetivo do trajeto é realizar algumas tarefas espaciais fora da estação, incluindo a instalação de um experimento de feixe molecular no módulo científico russo e a remoção e descarte de uma plataforma de montagem com uma câmera acoplada. Além disso, as janelas Módulo de Serviço Zvezda – local de moradia da tripulação russa – serão higienizadas.

De acordo com informações confirmadas pela Nasa ao portal Space.com, a agência norte-americana prestará assistência à missão, mesmo estando com a maioria das atividades paralisadas no momento.

Está é a 276ª caminhada espacial na história da ISS. A missão pode ser acompanhada ao vivo através do canal oficial da Nasa no YouTube.

