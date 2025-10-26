26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

“Romântica”: Luiza Possi resgata sua essência em turnê pelo Brasil e Europa

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“romantica”:-luiza-possi-resgata-sua-essencia-em-turne-pelo-brasil-e-europa

Luiza Possi inicia uma nova fase em sua carreira com o projeto “Romântica — Todas as Canções de Amor”, que celebra a paixão através de um repertório que atravessa diversos gêneros da música popular brasileira. O pontapé inicial será no dia 1º de novembro de 2025, com um ensaio aberto e intimista no Blue Note, em São Paulo, que a cantora descreve como um “laboratório de sentimentos”. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, a artista destacou a importância de se conectar com o público em espaços menores, apesar de já ter testado o repertório em grandes shows.

“Eu gosto muito de cantar para um público que você pode olhar nos olhos, né? Ver, assim, a lágrima caindo, o sorriso brotando”, afirmou, elogiando o Blue Note como um palco que sempre a acolheu bem.

Veja as fotos

Divulgação
Luiza PossiDivulgação
Divulgação
Luiza PossiDivulgação
Divulgação
Luiza PossiDivulgação
Divulgação
Luiza PossiDivulgação
Luiza Possi - Foto: Aline Portugal
Além de fazer sucesso na música, Luiza Possi é palestrante no projeto “Prosperidade 360”Luiza Possi – Foto: Aline Portugal
Luiza Possi - Foto: Aline Portugal
Além de fazer sucesso na música, Luiza Possi é palestrante no projeto “Prosperidade 360”Luiza Possi – Foto: Aline Portugal

Leia Também

O formato inicial do projeto, ainda que intimista, contará com uma banda rica em instrumentos de cordas, como violino, violoncelo, teclado e baixo acústico, prometendo uma atmosfera “bem emocionante”.

A artista, que frequentemente compartilha momentos de afeto em suas redes, revelou que sua experiência como mãe e a solidez de seu casamento serviram de grande inspiração para o projeto. “Ser mãe é o maior viés do amor, né? É como o amor se manifesta na sua forma mais pura”, disse.

No entanto, o projeto vai além do afeto familiar. “Nesse show eu não estou cantando só o amor, eu estou cantando a paixão. Eu estou cantando a relação de um casal”, explicou. A ideia central é promover a reconexão entre os casais, convidando-os a se olharem e darem as mãos durante a apresentação.

“O que mais importa nesse momento, onde a gente tá tão absurdo em rede social, é a nossa presença. Não existe amor sem presença”, ressaltou, sobre a mensagem que deseja transmitir.

Da Europa aos palcos brasileiros

O projeto “Romântica” não ficará restrito ao Brasil. Luiza Possi confirmou que o espetáculo seguirá para uma turnê europeia, com destaque para a estreia internacional em Lisboa, onde a apresentação celebrará o Dia dos Namorados na capital portuguesa.

Embora o repertório inicial remonte à memória afetiva da música brasileira com canções como “Volta Pra Mim” (Roupa Nova), “Só Você” (Fábio Júnior) e até “Logo Eu” (Jorge & Mateus), a cantora enfatizou que não se trata apenas de MPB. “Eu sempre gostei de trazer coisas de outros ritmos, né? O sertanejo, o pagode, o samba — pro meu estilo”, comentou, reafirmando que o show celebra a “música popular” em sua essência.

Após a fase de ensaios e a turnê internacional, “Romântica” retornará ao Brasil em abril de 2026, em uma versão grandiosa com cenário, balé e figurino, com apresentações confirmadas em sete cidades. A artista concluiu, bem-humorada, que o projeto representa uma “volta do filho pródigo” às suas raízes românticas, facilitando a conexão com o público que a associa a canções que falam diretamente ao coração.

“A gente faz muitos shows da ‘Festa da Luísa’, mas quando a gente fala Luísa ‘Romântica — Todas as Canções de Amor’, parece que já faz uma conexão ali no cérebro das pessoas mais fácil de entender, né? Tipo assim, é a praia dela, né? Ah, entendi. Pô, a Luísa cantando isso deve ser legal. Quero ouvir. Tem Roberto Carlos. Então, é uma volta assim — uma volta do filho pródigo. Muito gostoso”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost