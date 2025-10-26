“Romântica”: Luiza Possi resgata sua essência em turnê pelo Brasil e Europa

Luiza Possi inicia uma nova fase em sua carreira com o projeto “Romântica — Todas as Canções de Amor”, que celebra a paixão através de um repertório que atravessa diversos gêneros da música popular brasileira. O pontapé inicial será no dia 1º de novembro de 2025, com um ensaio aberto e intimista no Blue Note, em São Paulo, que a cantora descreve como um “laboratório de sentimentos”. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, a artista destacou a importância de se conectar com o público em espaços menores, apesar de já ter testado o repertório em grandes shows.

“Eu gosto muito de cantar para um público que você pode olhar nos olhos, né? Ver, assim, a lágrima caindo, o sorriso brotando”, afirmou, elogiando o Blue Note como um palco que sempre a acolheu bem.

O formato inicial do projeto, ainda que intimista, contará com uma banda rica em instrumentos de cordas, como violino, violoncelo, teclado e baixo acústico, prometendo uma atmosfera “bem emocionante”.

A artista, que frequentemente compartilha momentos de afeto em suas redes, revelou que sua experiência como mãe e a solidez de seu casamento serviram de grande inspiração para o projeto. “Ser mãe é o maior viés do amor, né? É como o amor se manifesta na sua forma mais pura”, disse.

No entanto, o projeto vai além do afeto familiar. “Nesse show eu não estou cantando só o amor, eu estou cantando a paixão. Eu estou cantando a relação de um casal”, explicou. A ideia central é promover a reconexão entre os casais, convidando-os a se olharem e darem as mãos durante a apresentação.

“O que mais importa nesse momento, onde a gente tá tão absurdo em rede social, é a nossa presença. Não existe amor sem presença”, ressaltou, sobre a mensagem que deseja transmitir.

Da Europa aos palcos brasileiros

O projeto “Romântica” não ficará restrito ao Brasil. Luiza Possi confirmou que o espetáculo seguirá para uma turnê europeia, com destaque para a estreia internacional em Lisboa, onde a apresentação celebrará o Dia dos Namorados na capital portuguesa.

Embora o repertório inicial remonte à memória afetiva da música brasileira com canções como “Volta Pra Mim” (Roupa Nova), “Só Você” (Fábio Júnior) e até “Logo Eu” (Jorge & Mateus), a cantora enfatizou que não se trata apenas de MPB. “Eu sempre gostei de trazer coisas de outros ritmos, né? O sertanejo, o pagode, o samba — pro meu estilo”, comentou, reafirmando que o show celebra a “música popular” em sua essência.

Após a fase de ensaios e a turnê internacional, “Romântica” retornará ao Brasil em abril de 2026, em uma versão grandiosa com cenário, balé e figurino, com apresentações confirmadas em sete cidades. A artista concluiu, bem-humorada, que o projeto representa uma “volta do filho pródigo” às suas raízes românticas, facilitando a conexão com o público que a associa a canções que falam diretamente ao coração.

“A gente faz muitos shows da ‘Festa da Luísa’, mas quando a gente fala Luísa ‘Romântica — Todas as Canções de Amor’, parece que já faz uma conexão ali no cérebro das pessoas mais fácil de entender, né? Tipo assim, é a praia dela, né? Ah, entendi. Pô, a Luísa cantando isso deve ser legal. Quero ouvir. Tem Roberto Carlos. Então, é uma volta assim — uma volta do filho pródigo. Muito gostoso”, concluiu.