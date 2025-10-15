15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Românticos! Ricardo Vianna abre álbum de fotos da lua de mel com Lexa

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
romanticos!-ricardo-vianna-abre-album-de-fotos-da-lua-de-mel-com-lexa

Ricardo Vianna impressionou os seguidores na terça-feira (14/10) ao compartilhar um álbum de fotos da lua de mel com Lexa na Capadócia, cheia de momentos românticos. O casal aproveita dias de puro romance na Turquia e apareceu coladinho em diversos cliques publicados pelo ator nas redes sociais.

O ator mostrou passeios, fotos de casal e até um vídeo fofo que gravou só da amada. “Honey Moon [lua de mel]”, escreveu na legenda do post. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios aos recém-casados. Lexa aproveitou para se declarar: “Eu te amo TANTO! Está sendo maravilhoso.”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Românticos! Ricardo Vianna abre álbum de fotos da lua de mel com LexaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Românticos! Ricardo Vianna abre álbum de fotos da lua de mel com LexaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Românticos! Ricardo Vianna abre álbum de fotos da lua de mel com LexaReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Românticos! Ricardo Vianna abre álbum de fotos da lua de mel com LexaReprodução: Instagram

Leia Também

Lexa e Ricardo trocaram alianças na última sexta-feira (10/10), na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia custou R$100 mil e contou com muito luxo e momentos emocionantes para a história dos dois. O casal está junto há dois anos, sendo que completaram um ano de noivado.

A festa reuniu 150 convidados, entre familiares e amigos próximos. De acordo com a revista Quem, a cerimônia contou com uma decoração romântica e delicada, incluindo detalhes personalizados que homenagearam a trajetória do casal e a filha, Sofia, que faleceu em fevereiro deste ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost