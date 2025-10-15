Românticos! Ricardo Vianna abre álbum de fotos da lua de mel com Lexa

Ricardo Vianna impressionou os seguidores na terça-feira (14/10) ao compartilhar um álbum de fotos da lua de mel com Lexa na Capadócia, cheia de momentos românticos. O casal aproveita dias de puro romance na Turquia e apareceu coladinho em diversos cliques publicados pelo ator nas redes sociais.

O ator mostrou passeios, fotos de casal e até um vídeo fofo que gravou só da amada. “Honey Moon [lua de mel]”, escreveu na legenda do post. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios aos recém-casados. Lexa aproveitou para se declarar: “Eu te amo TANTO! Está sendo maravilhoso.”

Lexa e Ricardo trocaram alianças na última sexta-feira (10/10), na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia custou R$100 mil e contou com muito luxo e momentos emocionantes para a história dos dois. O casal está junto há dois anos, sendo que completaram um ano de noivado.

A festa reuniu 150 convidados, entre familiares e amigos próximos. De acordo com a revista Quem, a cerimônia contou com uma decoração romântica e delicada, incluindo detalhes personalizados que homenagearam a trajetória do casal e a filha, Sofia, que faleceu em fevereiro deste ano.