Romaria fluvial do Círio de Nazaré emociona fiéis com cortejo de fé pelas águas

Centenas de embarcações acompanharam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pela baía do Guajará, em um espetáculo de fé e devoção

A manhã deste sábado (11) foi marcada por um espetáculo de fé e tradição nas águas de Belém. A Romaria Fluvial do Círio de Nazaré 2025 reuniu centenas de embarcações enfeitadas e milhares de fiéis, que acompanharam a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré em um dos momentos mais simbólicos da programação.

Durante todo o trajeto, embarcações decoradas com flores, faixas e bandeiras expressaram devoção e gratidão. O navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, conduziu a imagem até o destino final, onde chegou por volta das 11h15, encerrando o cortejo com honras de chefe de Estado — título simbólico concedido à padroeira do Pará e rainha da Amazônia.

Centenas de embarcações acompanharam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pela baía do Guajará, em um espetáculo de fé e devoção/Foto: Reprodução

O arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, que participou pela primeira vez da Romaria Fluvial, destacou a emoção do momento. “O Círio das Águas cresce em participação e devoção a cada edição. É uma experiência de fé e encontro com Cristo que deve ser guardada como um tesouro”, afirmou.

O vice-almirante Adriano Marcelino Batista, comandante do 4º Distrito Naval, também celebrou a oportunidade de participar pela primeira vez do evento e ressaltou a dimensão da celebração. “Foi um momento inesquecível, com cerca de 300 embarcações acompanhando o cortejo e um esquema de segurança rigoroso para garantir a tranquilidade dos devotos”, disse.

Com mais de dois séculos de história, a romaria fluvial reforça a identidade cultural e religiosa do povo do Pará/Foto: Reprodução

A cada parada do percurso, a imagem recebeu homenagens, como a soltura de fogos no Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal. Fiéis nas margens agitavam lenços e entoavam cânticos marianos, transformando o rio em um grande altar de fé.

Após o desembarque na Estação das Docas, a imagem foi conduzida em cortejo até o local onde continuaram as celebrações do Círio. Para o teólogo e turista brasiliense Paulo Roberto Carvalho, a experiência foi marcante. “É muito belo ver a devoção do povo paraense. A Romaria Fluvial é uma verdadeira declaração de amor à Nossa Senhora”, disse emocionado.

Com 232 anos de história, o Círio de Nazaré segue como a maior manifestação católica do Brasil, e a Romaria Fluvial reafirma o elo profundo entre fé, cultura e as águas que banham a Amazônia.

