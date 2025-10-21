21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Romário faz publicação sobre arbitragem e concorda com Neymar; entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
romario-faz-publicacao-sobre-arbitragem-e-concorda-com-neymar;-entenda

Nesta terça-feira (21/10), o ex-jogador e atual senador Romário utilizou as redes sociais para comentar sobre o desempenho da arbitragem no Brasil. Ele fez a publicação com a legenda: “Te entendemos, Neymar“, em alusão a reclamação do atleta sobre o jogo Santos x Vitória.

Leia também

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Romário (@romariofaria)

Na publicação feita no Instagram, Romário diz que o futebol brasileiro exige árbitros preparados. Ele ainda cita a postagem de Neymar no X: “Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem”.

Os pronunciamentos aconteceram após a última partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vitória derrotou o Santos por 1 x 0 na Vila Belmiro, com gol marcado por Matheuzinho, de pênalti. Neymar reclamou da penalidade marcada a favor do Rubro-negro.

Confira o lance do pênalti a favor do Vitória

 

PÊNALTI PARA O VITÓRIA.

Olha o que o Gabriel Brazao fez.

pic.twitter.com/6WWpuMrwhg

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 21, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost