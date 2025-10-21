Romário faz publicação sobre arbitragem e concorda com Neymar; entenda

Nesta terça-feira (21/10), o ex-jogador e atual senador Romário utilizou as redes sociais para comentar sobre o desempenho da arbitragem no Brasil. Ele fez a publicação com a legenda: “Te entendemos, Neymar“, em alusão a reclamação do atleta sobre o jogo Santos x Vitória.
Leia também
-
Neymar curte post que critica colega do Santos após gol perdido. Veja
-
Polêmica: Neymar curte vídeo que o exalta e coloca acima de Vini Jr.
-
Santos dobra chances de rebaixamento após derrota para o Vitória; veja
-
Vojvoda se diz decepcionado após derrota do Santos para o Vitória
Ver essa foto no Instagram
Na publicação feita no Instagram, Romário diz que o futebol brasileiro exige árbitros preparados. Ele ainda cita a postagem de Neymar no X: “Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem”.
Os pronunciamentos aconteceram após a última partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vitória derrotou o Santos por 1 x 0 na Vila Belmiro, com gol marcado por Matheuzinho, de pênalti. Neymar reclamou da penalidade marcada a favor do Rubro-negro.
Confira o lance do pênalti a favor do Vitória
PÊNALTI PARA O VITÓRIA.
Olha o que o Gabriel Brazao fez.
— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 21, 2025