Romário faz publicação sobre arbitragem e concorda com Neymar; entenda

Nesta terça-feira (21/10), o ex-jogador e atual senador Romário utilizou as redes sociais para comentar sobre o desempenho da arbitragem no Brasil. Ele fez a publicação com a legenda: “Te entendemos, Neymar“, em alusão a reclamação do atleta sobre o jogo Santos x Vitória.

Na publicação feita no Instagram, Romário diz que o futebol brasileiro exige árbitros preparados. Ele ainda cita a postagem de Neymar no X: “Tem que profissionalizar a arbitragem no Brasil pra ontem”.

Os pronunciamentos aconteceram após a última partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Vitória derrotou o Santos por 1 x 0 na Vila Belmiro, com gol marcado por Matheuzinho, de pênalti. Neymar reclamou da penalidade marcada a favor do Rubro-negro.

