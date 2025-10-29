Romário reage a ataques nas redes e rebate fake news após megaoperação no RJ

O senador Romário (PL-RJ) repudiou, nesta quarta-feira (29/10), uma publicação que circula nas redes sociais com informações falsas sobre sua atuação parlamentar. O conteúdo, que viralizou após a megaoperação realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira (28/10), afirma que o ex-jogador é visto “mais de sunga do que de terno” e minimiza seu trabalho político.

A postagem que viralizou diz também que o ex-atleva leva “vida de milionário” e cita dois projetos do senador: o reconhecimento do futvôlei e da “altinha” como modalidade esportiva.

Romário é escolhido como relator do PL864/2019 que pode profissionalizar arbitragem no Brasil/ Divulgação: Senado Federal Romário rebate boatos sobre rompimento com Bolsonaro e nega exclusão de postagens Romário Faria ao lado de Kenia, uma das vítimas do preconceito contra pessoas com nanismo no país / Arquivo Pessoal

Segundo nota divulgada por sua assessoria, enviada com exclusividade ao portal LeoDias, a postagem “distorce fatos e ignora uma trajetória reconhecida nacional e internacionalmente pela defesa das pessoas com deficiência, das doenças raras, da saúde pública de qualidade e da inclusão social”. O texto ressalta ainda que Romário mantém uma atuação “marcada pela transparência e pela credibilidade no esporte e no paradesporto”.

A nota afirma que, em 15 anos de vida pública, o senador foi autor de 36 leis em vigor e apresentou mais de 500 propostas legislativas. Entre elas, destaca-se a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que ampliou direitos a mais de 14 milhões de pessoas com deficiência, e o projeto que derrubou o rol taxativo da ANS, garantindo acesso a tratamentos médicos não listados pela agência.

Sobre os projetos citados de forma distorcida na publicação — que tratam da altinha e do futevôlei —, o senador esclarece que se tratam de medidas que reconhecem as práticas como manifestações culturais e esportivas típicas das praias cariocas. As propostas, já aprovadas no Senado, visam incentivar a criação de espaços adequados, gerar oportunidades e afastar jovens da criminalidade por meio do esporte.

A publicação que circula nas redes sociais com informações falsas sobre o senador Romário (PL-RJ) não reflete a realidade de sua atuação parlamentar ao longo de 15 anos de vida pública. O conteúdo distorce fatos e ignora uma trajetória reconhecida nacional e internacionalmente pela defesa das pessoas com deficiência, doenças raras, por uma saúde pública de qualidade, pela inclusão social, transparência e credibilidade no esporte e no paradesporto.

Romário não apenas “joga futebol de areia e tem vida de milionário”, como insinua a publicação. O parlamentar é autor de 36 leis em vigor e apresentou mais de 500 propostas legislativas desde que iniciou sua vida política. Foi relator da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), marco histórico que garantiu direitos fundamentais a mais de 14,4 milhões de brasileiros com deficiência. Também foi relator do projeto que derrubou o rol taxativo da ANS, assegurando que pacientes de planos de saúde tenham acesso a tratamentos essenciais mesmo que não estejam na lista da agência.

Além disso, o senador destinou R$ 1 bilhão em emendas parlamentares para o estado do Rio de Janeiro, com foco nas áreas de saúde, inclusão, esporte e infraestrutura, beneficiando hospitais, projetos sociais e programas de acessibilidade, beneficiando os 92 municípios fluminenses.

Romário também foi presidente de importantes comissões do Senado, como a Comissão de Educação e Cultura (CE), Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e a recém-criada Comissão de Esporte (CEsp). Foi eleito segundo vice-presidente do Senado, cargo que o consolidou como liderança nacional na política. Presidiu sessões do Senado e do Congresso Nacional durante a pandemia de Covid-19, em fevereiro de 2021. Também foi presidente da CPI do Futebol, que indiciou dirigentes da CBF, e relator da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, responsável por investigações que resultaram em indiciamentos, prisões e propostas legislativas para combater a fraude esportiva no país.

Mesmo as proposições citadas de forma distorcida na postagem, sobre o futevôlei e a altinha, representam conquistas importantes para os cariocas. O reconhecimento oficial vai permitir a valorização de quem pratica altinha e futevôlei, vai incentivar a criação de novos espaços e garantir que esses esportes continuem crescendo com apoio e estrutura. Os projetos, que foram aprovados no Senado, e estão em análise na Câmara dos Deputados, reconhecem práticas esportivas tradicionais das praias do Rio de Janeiro como manifestação cultural e esportiva, valorizando o esporte e a identidade carioca, sendo inclusive pauta de reportagens na imprensa europeia. Importante ressaltar que, além de formar atletas e gerar oportunidades, o esporte afasta jovens do caminho do crime e oferece inclusão social. Por isso, iniciativas como essas são essenciais para transformar realidades e combater a violência no Rio de Janeiro.

A disseminação de informações falsas sobre figuras públicas prejudica o debate democrático e desrespeita o trabalho sério de quem dedica sua vida à população. Romário seguirá atuando com a mesma determinação que o consagrou nos gramados, atuando em defesa da dignidade, da inclusão e da saúde dos brasileiros.