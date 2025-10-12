romeiro-de-19-anos-morre-baleado-em-assalto-a-caminho-de-aparecida

0
Um romeiro de 19 anos morreu, na madrugada deste domingo (12/10), após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista.
O que aconteceu
- O caso aconteceu na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, em Canas, no interior de São Paulo.
- Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o romeiro seguia pela estrada acompanhado de outro homem quando dois ladrões anunciaram o assalto.
- O jovem reagiu à abordagem e foi baleado. Ele morreu no local do assalto.
- Os ladrões fugiram levando o celular do outro romeiro, de 18 anos.
Leia também
-
“Paparazzi de romeiros” registram saga de fiéis a caminho de Aparecida
-
Rumo a Aparecida: romeiros da Dutra se equilibram entre o risco e a fé
-
Romeiro passa mal e morre em rodovia a caminho de Aparecida
-
MPF pede ações na Dutra para proteger romeiros até Aparecida
A ocorrência foi registrada como latrocínio na Delegacia de Guaratinguetá. Até o momento, os assaltantes ainda não foram identificados nem encontrados.