romeiro-de-19-anos-morre-baleado-em-assalto-a-caminho-de-aparecida

Um romeiro de 19 anos morreu, na madrugada deste domingo (12/10), após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista.

O que aconteceu

O caso aconteceu na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, em Canas, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o romeiro seguia pela estrada acompanhado de outro homem quando dois ladrões anunciaram o assalto.

O jovem reagiu à abordagem e foi baleado. Ele morreu no local do assalto .

. Os ladrões fugiram levando o celular do outro romeiro, de 18 anos.

Leia também

A ocorrência foi registrada como latrocínio na Delegacia de Guaratinguetá. Até o momento, os assaltantes ainda não foram identificados nem encontrados.