Romeiro de 19 anos morre baleado em assalto a caminho de Aparecida

Escrito por Metrópoles
Um romeiro de 19 anos morreu, na madrugada deste domingo (12/10), após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista.

O que aconteceu

  • O caso aconteceu na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, em Canas, no interior de São Paulo.
  • Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o romeiro seguia pela estrada acompanhado de outro homem quando dois ladrões anunciaram o assalto.
  • O jovem reagiu à abordagem e foi baleado. Ele morreu no local do assalto.
  • Os ladrões fugiram levando o celular do outro romeiro, de 18 anos.
A ocorrência foi registrada como latrocínio na Delegacia de Guaratinguetá. Até o momento, os assaltantes ainda não foram identificados nem encontrados.

 

