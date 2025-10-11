Romeiros que vão a Aparecida usam tendas de apoio em rodovias de SP







Mais de 36 mil romeiros foram atendidos nas tendas de orientação instaladas na Via Dutra pela concessionária RioSP, uma empresa do grupo Motiva, desde a última segunda-feira (6) até a manhã deste sábado (11). Segundo a Motiva, só na Rota da Luz, 1.519 romeiros passaram pelas quatro tendas montadas entre Pindamonhangaba e Aparecida.

A instalação das tendas faz parte do Projeto Romaria Segura 2025, com diversas ações para conscientização e segurança dos peregrinos que utilizam a Via Dutra para chegar ao Santuário Nacional de Aparecida, no período do feriado em homenagem à padroeira do Brasil.

Ao todo são 23 pontos de orientação em locais estratégicos da Via Dutra (entre Arujá e Resende), principalmente próximos a passarelas, e na Rota da Luz, entre Pindamonhangaba e Aparecida. As equipes estão disponíveis 24h por dia, fornecendo informações e dicas de segurança, especialmente sobre o caminho que o pedestre e os ciclistas devem seguir.

Além disso, os romeiros estão utilizando os pontos para descanso, que contam com cadeiras, totens para carregar celular, banheiros, e recebem também itens de segurança, como coletes e adesivos refletivos, e água.

Orientações

Os romeiros que vão a pé até Aparecida são orientados a percorrer a estrada sempre no sentido contrário ao fluxo de veículos e caminhar em fila indiana. Além disso, os pedestres devem evitar a rodovia à noite. Caso opte pela caminhada noturna, devem utilizar roupas claras e itens refletivos. Em caso de chuvas, a orientação é a de interromper a caminhada e se abrigar em um local seguro, como postos de serviço e bases de atendimento. Os ciclistas devem pedalar no mesmo sentido da via, conforme legislação de trânsito.

Já os motoristas são orientados a redobrar a atenção neste período, reduzindo a velocidade, ficando atento às entradas e saídas da rodovia, nos acessos a postos de serviço ou vias locais, ter cautela nas ultrapassagens mesmo em locais permitidos, não acompanhar com veículo os romeiros que estão caminhando. Os veículos de apoio devem estacionar em postos de serviço ou áreas afastadas da rodovia e nunca no acostamento.

Santuário

No Santuário Nacional de Aparecida, a programação começou às 5h30, com o toque dos sinos, seguido de uma missa, às 6h. As missas acontecem durante todo o dia, com intervalos para cerimônias como a Escola de Maria, a Acolhida no altar central e a Novena da Tarde. À noite acontecem a Novena Solene, a Procissão Memória para a Capela São Geraldo e a Vigília Mariana.

A Vigília Mariana segue pela madrugada do domingo (12) e às 4h45 acontece o Toque dos sinos, seguido pela primeira missa do dia, que transcorre com missas entre os intervalos da Escola de Maria, Missa solene, um novo Toque dos Sinos, seguido da Missa das crianças.

Às 15h é realizada a Consagração Solene, na Basílica Histórica. Às 18h os fiéis podem assistir à Missa de Encerramento, e participar em seguida da Procissão Solene que termina com um show pirotécnico.

Desde sexta-feira (10), o acesso ao Santuário Nacional e a visita à Imagem Original de Nossa Senhora Aparecida permanece aberto 24 horas por dia, até o encerramento das festividades. O objetivo é acolher os milhares de peregrinos que chegam de todo o Brasil para homenagear a Mãe Aparecida.

Plantão de Bênçãos

Durante os dias 11 e 12 de outubro, os religiosos, Missionários Redentoristas intensificam a acolhida aos devotos na Sala das Promessas, com o Plantão de Bênçãos em dois horários, 8h às 11h e 14h às 17h. O espaço que já recebe os objetos de devoção, também é dedicado à escuta, bênçãos e agradecimentos, reforçando a espiritualidade e o acolhimento do Santuário Nacional.

Todas as celebrações poderão ser acompanhadas pela Rede Aparecida de Comunicação, por meio da TV e Rádio Aparecida, como também pelo Portal A12 e redes sociais do Santuário Nacional.