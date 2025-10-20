Romulo Estrela celebra retorno às novelas em “Três Graças”: “Dá um friozinho extra”

Durante a reunião do elenco de “Três Graças” para assistir ao primeiro capítulo da nova novela das 21h, exibido na noite desta segunda-feira (20/10), o ator Romulo Estrela bateu um papo exclusivo com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e revelou detalhes sobre seu novo personagem, Paulinho Reitz, um investigador da Polícia Civil.

“Ele é um cara justo, honesto, ama o que faz. Vem de uma família de policiais, então não teve muita escolha. É um homem com a vida bagunçada até o momento em que conhece a Gerluce, personagem da Sophie Charlotte. A partir daí, ele se apaixona e começa a colocar ordem no que antes era um caos”, contou o ator.

As protagonistas de "Três Graças", nova novela das 21h da Globo Crédito: Globo – Estevam Avellar Grazi Massafera será Arminda em "Três Graças", nova novela das 21h da Globo Créditos: Globo – Estevam Avellar | Manoella Mello Romulo Estrela é Paulinho em "Três Graças" Estevam Avellar/Globo

Próximo

Animado com a volta à TV após dois anos longe das novelas, Romulo admitiu que o frio na barriga ainda é inevitável, especialmente por estrear logo após o sucesso de “Vale Tudo”. “Toda estreia dá aquele friozinho, né? Eu tô há dois anos sem fazer novela e agora estou voltando, muito feliz com esse personagem. E sim, substituir um sucesso como ‘Vale Tudo’ dá um friozinho extra”, brincou.

Além de comentar seu retorno, o ator aproveitou para elogiar Belo, que faz sua estreia como ator em “Três Graças”. O pagodeiro interpreta Misael, um homem honesto que rivalizará com o vilão Santiago Ferette, interpretado por Murilo Benício, e a parceria parece ter rendido boas trocas nos bastidores. “O Belo é uma figura! Um cara super carinhoso e foi uma grande surpresa. Ele está fazendo de maneira belíssima o trabalho dele nessa novela. O público vai se surpreender com o talento dele”, disse.

Rômulo também falou sobre a importância de trabalhar com nomes consagrados da teledramaturgia, como o autor Aguinaldo Silva e o diretor Luiz Henrique Rios. “É o retorno do Aguinaldo, e o Luiz é um cara super sensível, que entende muito de televisão. Estou encantado de trabalhar com essa turma talentosa. Acho que o público vai se identificar muito com os personagens e as histórias”, destacou.

Encerrando a entrevista, o ator deixou um recado carinhoso ao público e ao portal LeoDias que acompanhou a estreia: “Acompanhem a gente! Vamos ficar felizes de trocar com vocês sempre.”