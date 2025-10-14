Ronaldinho Gaúcho anuncia 1º álbum; conheça hits escritos pelo jogador

Ronaldinho Gaúcho pegou os fãs de surpresa ao anunciar seu primeiro álbum nessa segunda-feira (13/10). O projeto, batizado de Bruxaria 051, chega às plataformas na próxima sexta (17/10) com 22 faixas e participações de Dexter, MC Hariel, MC Kadu e Leozinho da ZS.

“BRUXARIA 051 — a magia virou música. Um sonho que nasceu nas ruas e virou arte. Entre risadas, beats e lembranças, a tropa transforma o impossível em som. A magia é real — e tem ritmo de liberdade”, escreveu o ex-jogador ao anunciar o lançamento.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Ronaldinho Gaúcho

Instagram/Reprodução 2 de 5

Ronaldinho Gaúcho

Reprodução 3 de 5

Ele é suspeito de investimento com empresa de criptomoedas que lesou clientes

Hugo Barreto/Metrópoles 4 de 5

Gledston Tavares/Eurasia Sport Images/Getty Images 5 de 5

Ronaldinho Gaúcho relembrou os 10 anos de sua passagem pelo Atlético-MG

Reprodução/Twitter

O título do álbum faz referência ao apelido Bruxo, que Ronaldinho ganhou após se aposentar dos gramados. A relação dele com a música, porém, vem de longa data. Além de comandar o projeto Tropa do Bruxo, voltado para o estilo trap, o craque também é compositor de hits conhecidos.

Leia também

Com mais de 80 composições no currículo, Ronaldinho participou de músicas gravadas por nomes como Péricles, Iza, Thiago Martins, Wesley Safadão e a dupla João Lucas & Marcelo. Ele também soltou a voz em faixas como Se Organizar Direito, com Bom Gosto e Dennis DJ; e O Segredo do Feijãoo, ao lado de Péricles e Xande de Pilares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

Confira algumas composições com a participação de Ronaldinho Gaúcho:

Solteiro de Novo, de Wesley Safadão

No Meu Quintal, da Banda Pique Novo com participação de Péricles

Você Não Vive Sem, de Iza

Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha, de João Lucas & Marcelo