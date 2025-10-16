16/10/2025
Ronaldinho Gaúcho divulga teaser de seu projeto musical; assista

Escrito por Metrópoles
ronaldinho-gaucho-divulga-teaser-de-seu-projeto-musical;-assista

Nesta quinta-feira (16/10), Ronaldinho Gaúcho utilizou as redes sociais para divulgar o teaser de seu novo projeto musical. Anteriormente, o ex-jogador de futebol anunciou que irá lançar o primeiro álbum, com participações de Dexter, MC Hariel, MC Kadu e Leozinho da ZS.

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)

No vídeo publicado por Ronaldinho Gaúcho, rodam algumas imagens da carreira do craque, além de imagens da infância do ex-jogador. Na descrição, ele escreveu: “Com trabalho e fé, o impossível se curva ao destino de quem acredita”.

O projeto musical de Ronaldinho Gaúcho foi batizado de Bruxaria 051 e chegará às plataformas de streaming nesta sexta-feira (17/10). No currículo, o Bruxo possui 80 composições e já participou de músicas gravadas por cantores renomados, como Péricles, Iza e Wesley Safadão.

