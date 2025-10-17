17/10/2025
Universo POP
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete

Ronaldinho Gaúcho lança álbum de funk, rap e trap: “Bruxaria 051”

Disco conta com 22 faixas e participações de MC Hariel, Dexter e MC Kadu; projeto marca nova fase artística do ex-jogador

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O craque Ronaldinho Gaúcho acaba de estrear oficialmente no mundo da música. O ex-jogador lançou, nesta sexta-feira (17/10), seu primeiro álbum musical, intitulado “Bruxaria 051”, que mistura ritmos como funk, rap e trap.

O projeto conta com 22 faixas e traz colaborações com grandes nomes da cena nacional, como MC Hariel, Dexter e MC Kadu.

Reprodução/Brooklyn Nets

Em suas redes sociais, Ronaldinho comemorou o lançamento com uma mensagem inspiradora:

“A magia virou música. Um sonho que nasceu nas ruas e virou arte. Entre risadas, beats e lembranças, a tropa transforma o impossível em som. A magia é real — e tem ritmo de liberdade”, escreveu.

🎧 Do campo para o microfone

O nome do álbum faz referência ao lendário apelido “Bruxo”, recebido por Ronaldinho durante a carreira por conta de seus dribles e jogadas improváveis. O número 051, por sua vez, é o DDD do Rio Grande do Sul, estado natal do ex-jogador.

“Bruxaria 051” está disponível nas principais plataformas de streaming e marca uma nova fase na trajetória do ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, que vem se dedicando à música e à cultura urbana desde que deixou os gramados.

Fonte: Metrópoles / O Globo / Redes sociais de Ronaldinho Gaúcho
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost