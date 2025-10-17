Ronaldinho Gaúcho lança álbum de funk, rap e trap: “Bruxaria 051”

O craque Ronaldinho Gaúcho acaba de estrear oficialmente no mundo da música. O ex-jogador lançou, nesta sexta-feira (17/10), seu primeiro álbum musical, intitulado “Bruxaria 051”, que mistura ritmos como funk, rap e trap.

O projeto conta com 22 faixas e traz colaborações com grandes nomes da cena nacional, como MC Hariel, Dexter e MC Kadu.

Em suas redes sociais, Ronaldinho comemorou o lançamento com uma mensagem inspiradora:

“A magia virou música. Um sonho que nasceu nas ruas e virou arte. Entre risadas, beats e lembranças, a tropa transforma o impossível em som. A magia é real — e tem ritmo de liberdade”, escreveu.

🎧 Do campo para o microfone

O nome do álbum faz referência ao lendário apelido “Bruxo”, recebido por Ronaldinho durante a carreira por conta de seus dribles e jogadas improváveis. O número 051, por sua vez, é o DDD do Rio Grande do Sul, estado natal do ex-jogador.

“Bruxaria 051” está disponível nas principais plataformas de streaming e marca uma nova fase na trajetória do ex-camisa 10 da Seleção Brasileira, que vem se dedicando à música e à cultura urbana desde que deixou os gramados.

Fonte: Metrópoles / O Globo / Redes sociais de Ronaldinho Gaúcho

✍️ Redigido por ContilNet Notícias