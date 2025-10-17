Ronaldinho Gaúcho lança álbum de funk, rap e trap: “Bruxaria 051”

Ronaldinho Gaúcho lançou, nesta sexta-feira (17/10), o primeiro álbum musical da carreira, com um misto dos gêneros funk, trap e rap. Intitulado de Bruxaria 051, o disco conta com 22 músicas.

O álbum tem participação de cantores famosos, como MC Hariel, Dexter e MC Kadu. “A magia virou música. Um sonho que nasceu nas ruas e virou arte. Entre risadas, beats e lembranças, a tropa transforma o impossível em som. A magia é real — e tem ritmo de liberdade”, escreveu Ronaldinho nas redes sociais.

O nome do projeto musical faz referência ao apelido de Ronaldinho na época de jogador :”Bruxo”. Além disso, 051 é o DDD do Rio Grande do Sul, estado onde o ex-atleta nasceu.