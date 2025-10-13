Ronaldinho Gaúcho será embaixador da TV Globo durante a Copa do Mundo

O ex-jogador Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, já eleito duas vezes Melhor Jogador do Mundo pela Fifa e campeão do mundo com a Seleção Brasileira, será embaixador da TV Globo durante a Copa do Mundo de 2026.
O anúncio de Ronaldinho como embaixador da Globo acontecerá nesta segunda-feira (13/10), durante o Upfront, no Ibirapuera, quando as novidades da programação de 2026 da emissora serão apresentadas ao mercado.
A competição será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.
Outras novidades do Esporte da Globo, em todas as suas plataformas, com as presenças de Denílson e Luís Roberto no evento, também serão reveladas na noite de hoje, em São Paulo.