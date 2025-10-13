Ronaldinho Gaúcho será embaixador da TV Globo durante a Copa do Mundo

O ex-jogador Ronaldo de Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Gaúcho, já eleito duas vezes Melhor Jogador do Mundo pela Fifa e campeão do mundo com a Seleção Brasileira, será embaixador da TV Globo durante a Copa do Mundo de 2026.

O anúncio de Ronaldinho como embaixador da Globo acontecerá nesta segunda-feira (13/10), durante o Upfront, no Ibirapuera, quando as novidades da programação de 2026 da emissora serão apresentadas ao mercado.

Ronaldinho Gaúcho passou o Natal em uma mansão com boate subterrânea em Pernambuco Ronaldinho Gaúcho vai passar as festas de final de ano em Muro Alto, Pernambuco Adriano era integrante do "quadrado mágico" na Copa de 2006, que contava com ele, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, e Ronaldo Fenômeno Báez com Ronaldinho Gaúcho

A competição será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho.

Outras novidades do Esporte da Globo, em todas as suas plataformas, com as presenças de Denílson e Luís Roberto no evento, também serão reveladas na noite de hoje, em São Paulo.