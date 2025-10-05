Rondônia investiga caso suspeito de intoxicação por metanol; autoridades alertam população

As autoridades de Rondônia iniciaram a investigação de um caso suspeito de intoxicação por metanol na cidade de Candeias do Jamari. O paciente está sendo acompanhado por equipes médicas, que monitoram seus sinais vitais e aplicam protocolos de atendimento específicos para esse tipo de intoxicação.

O episódio chamou atenção das autoridades estaduais, que buscam identificar a origem da bebida consumida e prevenir que novos casos ocorram. A polícia civil trabalha em conjunto com órgãos de saúde para coletar informações, fiscalizar estabelecimentos e rastrear possíveis pontos de distribuição do produto adulterado.

Especialistas alertam que o metanol é extremamente tóxico e pode causar complicações graves, como perda da visão, falência de órgãos e até morte. Por isso, recomendam que a população evite consumir qualquer bebida alcoólica de procedência duvidosa ou sem embalagem original.

O Ministério da Saúde, embora concentre a maior parte dos casos em São Paulo, acompanha a situação em Rondônia e outros estados, disponibilizando informações técnicas e orientações para manejo de intoxicações. Equipes de vigilância e fiscalização estão em alerta para agir rapidamente caso surjam novas suspeitas.