“rosa-do-povo”:-martinho-e-drummond-em-um-encontro-de-poesia

Martinho da Vila sempre fez do samba um espelho da sociedade — e poucos discos mostram isso com tanta força quanto “Rosa do Povo”, lançado em 1976.

Inspirado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, o álbum é um dos momentos mais poéticos e politizados da discografia do sambista.

Em 2025, o Brasil volta a celebrar essa obra no palco do Festival Estilo Brasil, em Brasília, quando Martinho se apresenta em 31 de outubro.

Produzido por Rildo Hora e lançado com arte de Elifas Andreato, “Rosa do Povo” foi gestado no auge da ditadura militar e traduziu o olhar social de Martinho.

Canções como “Não Tenha Medo”, “Amigo” e “João e José” ecoavam mensagens de coragem e crítica, disfarçadas na cadência suave do partido-alto.

“São demais os perigos desta vida”, canta ele, citando Vinícius de Moraes, em um verso que parece dialogar com a atualidade.

O álbum não teve o mesmo sucesso comercial de “Maravilha de Cenário” (1975), mas se tornou um marco artístico, combinando samba-enredo, poesia e política em uma mesma batida.

Foi ali que Martinho reafirmou o samba como ferramenta de reflexão — uma arte que observa o país sem perder o balanço.

O poeta da Vila

No palco, Martinho segue o mesmo roteiro de vida: cantar o Brasil com ternura e lucidez.

Quando subir ao palco do Festival Estilo Brasil, trará consigo essa herança — a do sambista que transformou a palavra em canto e a luta em poesia.

“Rosa do Povo” é o retrato de um artista que fez da leveza uma forma de resistência. E o público, mais uma vez, vai cantar junto.

