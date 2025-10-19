“rosa-do-povo”:-martinho-e-drummond-em-um-encontro-de-poesia

Martinho da Vila sempre fez do samba um espelho da sociedade — e poucos discos mostram isso com tanta força quanto “Rosa do Povo”, lançado em 1976.
Inspirado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade, o álbum é um dos momentos mais poéticos e politizados da discografia do sambista.
Em 2025, o Brasil volta a celebrar essa obra no palco do Festival Estilo Brasil, em Brasília, quando Martinho se apresenta em 31 de outubro.
Produzido por Rildo Hora e lançado com arte de Elifas Andreato, “Rosa do Povo” foi gestado no auge da ditadura militar e traduziu o olhar social de Martinho.
Canções como “Não Tenha Medo”, “Amigo” e “João e José” ecoavam mensagens de coragem e crítica, disfarçadas na cadência suave do partido-alto.
“São demais os perigos desta vida”, canta ele, citando Vinícius de Moraes, em um verso que parece dialogar com a atualidade.
O álbum não teve o mesmo sucesso comercial de “Maravilha de Cenário” (1975), mas se tornou um marco artístico, combinando samba-enredo, poesia e política em uma mesma batida.
Foi ali que Martinho reafirmou o samba como ferramenta de reflexão — uma arte que observa o país sem perder o balanço.
O poeta da Vila
No palco, Martinho segue o mesmo roteiro de vida: cantar o Brasil com ternura e lucidez.
Quando subir ao palco do Festival Estilo Brasil, trará consigo essa herança — a do sambista que transformou a palavra em canto e a luta em poesia.
“Rosa do Povo” é o retrato de um artista que fez da leveza uma forma de resistência. E o público, mais uma vez, vai cantar junto.
Para garantir seu lugar, adquira seus ingressos no site da Bilheteria Digital.
O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Caetano Veloso
11 de dezembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital