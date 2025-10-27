Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”

27/10/2025
A cantora Rosalía, 33, encerrou seu hiato da música e lançou nesta segunda-feira (27) a música “Berghain”, uma parceria com Björk e Yves Tumor.

No single, a espanhola é perseguida em seu dia a dia por uma orquestra, que fica ao seu redor em tarefas básicas, como tomando café, indo ao médico e passando roupa. Anteriormente, ela afirmou que criou seu próximo disco, “Lux”, em parceria com a Orquestra Sinfônica de Londres.

Nos vocais de “Berghain”, Rosalía começa a faixa com uma ópera cantada por ela em alemão, e ainda passa por trechos em inglês e em espanhol, que divide com os feats de Björk e do som experimental de Yves Tumor, experimentando um som que incorpora coros, vozes elevadas e arranjos orquestrais. O título da canção é em homenagem à uma famosa boate de música eletrônica de Berlim, na Alemanha.

O videoclipe dirigido por Nicolás Méndez, a vencedora do Grammy apresenta uma leitura de um conto de fadas com referência à Branca de Neve em mistura a um pesadelo, assombrada pela onipresença de uma orquestra e com sonhos macabros de animais.

Com um som diferente do pop-flamenco com reggaeton de sua era “Motomami”, em “Berghain” ela mostra que está voltando ao seu som experimental no próximo disco. “Lux”, previsto para ser lançado em 7 de novembro,  ela descreveu que o álbum explora temas de “mística feminina, transformação e espiritualidade”.

Assista ao videoclipe de “Berghain”:

