Rosamaria Murtinho completa 93 anos e recebe homenagens de famosos

rosamaria-murtinho-completa-93-anos-e-recebe-homenagens-de-famosos

Dia de festa e muita alegria! Rosamaria Murtinho comemorou, nesta sexta-feira (24/10), seu 93º aniversário. Nas redes sociais, a atriz compartilhou um clique especial segurando os balões com o número da idade. E não faltaram mensagens carinhosas de amigos, admiradores e colegas que passaram pela vida artística da veterana.

“Que felicidade completar 93 anos, sou privilegiada, não é?”, legendou a atriz, que foi logo foi parabenizada por Fernanda Vasconcellos: “Você é LINDA, e está cada vez mais LINDA!! Te amo. Parabéns! Que Deus continue te abençoando muito, um beijo bem apertado”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram @roseiramur
Rosamaria Murtinho celebra 93 anos de vida com charme e bom humorReprodução: Instagram @roseiramur
Reprodução: Instagram @roseiramur
Rosamaria Murtinho celebra 93 anos de vida com charme e bom humorReprodução: Instagram @roseiramur
Foto: Fábio Rocha / Globo
Rosamaria Murtinho e Renato Aragão nos Estúdios GloboFoto: Fábio Rocha / Globo

Luciana Vendramini foi outra a parabenizar a aniversariante do dia: “A maior diva”. “Ah, Rosinha! Você ilumina tudo! Parabéns e muitas felicidades”, completou Fabiana Karla. Nomes como Paloma Bernardi, Klebber Toledo, Nany People e Eriberto Leão também deixaram felicitações.

A artista faz parte de uma seleta lista de famosos “noventões”. O clube dos +90 conta com Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Lima Duarte, Ary Fontoura e o próprio Mauro Mendonça, marido de Rosamaria há 66 anos. Os atores, que oficializaram a união em 1959 após iniciar o romance nos bastidores do teatro, são pais de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça, e cinco netos.

