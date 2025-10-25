rosamaria-murtinho-completa-93-anos-e-recebe-homenagens-de-famosos

Dia de festa e muita alegria! Rosamaria Murtinho comemorou, nesta sexta-feira (24/10), seu 93º aniversário. Nas redes sociais, a atriz compartilhou um clique especial segurando os balões com o número da idade. E não faltaram mensagens carinhosas de amigos, admiradores e colegas que passaram pela vida artística da veterana.

“Que felicidade completar 93 anos, sou privilegiada, não é?”, legendou a atriz, que foi logo foi parabenizada por Fernanda Vasconcellos: “Você é LINDA, e está cada vez mais LINDA!! Te amo. Parabéns! Que Deus continue te abençoando muito, um beijo bem apertado”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rosamaria Murtinho celebra 93 anos de vida com charme e bom humor Reprodução: Instagram @roseiramur Rosamaria Murtinho celebra 93 anos de vida com charme e bom humor Reprodução: Instagram @roseiramur Rosamaria Murtinho e Renato Aragão nos Estúdios Globo Foto: Fábio Rocha / Globo Voltar

Próximo

Luciana Vendramini foi outra a parabenizar a aniversariante do dia: “A maior diva”. “Ah, Rosinha! Você ilumina tudo! Parabéns e muitas felicidades”, completou Fabiana Karla. Nomes como Paloma Bernardi, Klebber Toledo, Nany People e Eriberto Leão também deixaram felicitações.

A artista faz parte de uma seleta lista de famosos “noventões”. O clube dos +90 conta com Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Lima Duarte, Ary Fontoura e o próprio Mauro Mendonça, marido de Rosamaria há 66 anos. Os atores, que oficializaram a união em 1959 após iniciar o romance nos bastidores do teatro, são pais de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça e João Paulo Mendonça, e cinco netos.