Rosé revela desentendimento “feio” com Bruno Mars antes de clipe APT

Rosé não teve papas na língua durante uma brincadeira de perguntas e respostas promovida pela revista Vogue, no sábado (11/10). Ao ser desafiada a contar algo inédito sobre sua parceria com Bruno Mars, a cantora surpreendeu com uma revelação sincera — e hilária: os dois tiveram uma “briga feia” antes das gravações do clipe da música APT. Assista ao vídeo.
“Meu Deus, não sei se posso contar isso”, começou ela, rindo. “Tive uma briga feia com o Bruno logo antes de filmarmos o videoclipe de APT. Mas a gente fez as pazes no set, então ficou tudo bem”, garantiu, demonstrando bom humor ao relembrar o momento.
Rosé ainda brincou com a possível reação do cantor ao ver a história viralizando. “Ele vai me matar! Mas não vamos brigar, vamos ser amigos”, disse ela, rindo e mandando um beijo para a câmera.
Rosé e Bruno Mars
Durante o bate-papo descontraído, a artista também falou sobre o boato mais inusitado que já ouviu sobre si: “Que eu já tive cabelo preto alguma vez na vida. Que loucura!”, ironizou.
Ao falar sobre o processo criativo, Rosé não hesitou: “Meninos! Meninos malvados”, respondeu, rindo, quando perguntada sobre de onde vem sua inspiração para compor. E deixou um conselho cheio de orgulho para sua versão mais jovem: “Eu era muito durona aos 18. Ainda quero ser como ela. Eu diria: ‘Continue fazendo o que faz. Vai te levar longe’”.
Para fechar, a cantora ainda revelou que, antes da fama, sonhava em seguir uma profissão bem diferente: “Queria ser professora de artes em escola primária”, contou.