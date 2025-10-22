Rota Turística de Futebol do Mercosul é lançada em Brasília. Confira

Foi lançada em Brasília, nesta quarta-feira (22/10), a Rota Turística de Futebol do Mercosul, iniciativa que conecta os principais estádios e museus dedicados ao esporte em seis países da América do Sul. O projeto, liderado pelo Ministério do Turismo em parceria com o Ministério do Esporte, une Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Bolívia em um roteiro voltado a fãs do futebol e viajantes interessados na cultura esportiva.

A nova rota foi apresentada no encerramento da Presidência Pro Tempore brasileira no Mercosul e integra a estratégia da marca “Visit South America”, que busca fortalecer o turismo esportivo e aumentar o fluxo de visitantes entre os países do bloco.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Evento reuniu ministros do turismo da América do Sul

Alessandra Serrão/MTur 2 de 3

Sabino, ministro do Esporte, falou sobre o projeto em Brasília

Alessandra Serrão/MTur 3 de 3

Pretinha, ex-jogadora da Seleção Brasileira é embaixadora da iniciativa

Alessandra Serrão/MTur

Leia também

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o lançamento representa um marco para o setor. O executivo falou sobre as iniciativas que serão tomadas pelo projeto e projetou sucesso à Rota Turística de Futebol do Mercosul:

“Demos o primeiro passo: criar a Rota do Turismo do Futebol no Mercosul, identificando os locais de visitação com grande trabalho técnico dos ministérios de todos os países da América do Sul. Identificamos os lugares que respeitam as normas iniciais que aportamos sobre acessibilidade, sustentabilidade, sensibilidade e celebramos hoje o lançamento dessa rota”, disse Sabino.

“A partir de agora, temos um trabalho muito forte na promoção dos nossos encantos que tem atraído pessoas de todas as regiões. Pegamos esse vilão do turismo esportivo e criamos essa rota a exemplo de projetos que existem em outros países da Europa e não tenho dúvidas de que iremos fomentar ainda mais o turismo na América do Sul”, completou.

A rota se conecta diretamente à Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Quatro estádios incluídos no roteiro: Maracanã, Mané Garrincha, Beira-Rio e Neo Química Arena, receberão partidas do torneio, o primeiro sediado na América Latina.

Uma das embaixadoras da iniciativa é a ex-jogadora da Seleção Brasileira Delma Gonçalves, a Pretinha. Em 2027, o Brasil será a sede da Copa do Mundo Feminina. Sobre a disputa, a embaixadora valorizou a escolha pela sede e comentou sobre a magnitude da competição:

“A Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027 é muito importante não só para o futebol feminino do Brasil mas para o Sul-americano também. Em uma visão geral, a rota é importante pra essa união do país em ter esse conhecimento. Aqui no Brasil, na Argentina, Bolívia, Argentina, Chile, é muito importante essa união. Vou dar o melhor possível, estar aqui hoje é muito importante para mim”, destacou.

Um dos projetos da iniciativa da rota refere-se à construção de museus e espaços sociais que integrem a cultura além dos campos de futebol. Ao Metrópoles, Pretinha reforçou a necessidade da construção de um espaço que preserve a história do futebol feminino, como é feito em alguns clubes do Brasil.

“São ideias que precisam ser colocadas em prática. Os clubes, federações, CBF precisa fazer o melhor para o futebol feminino. É uma ideia muito importante para a preservação do futebol feminino. Espero e imagino que essa ideia já esteja sendo colocada em prática”.

Confira as praças esportivas já incluídas no projeto Rota Turística de Futebol da Mercosul:

Brasil:

Maracanã (RJ)

Allianz Parque (SP)

Neo Química Arena (SP)

Arena BRB Mané Garrincha (DF)

Beira-Rio (RS)

Arena do Grêmio (RS)

Vila Belmiro (SP)

Arena Castelão (CE)

Estádio Mangueirão (PA)

Museu do Futebol (SP)

Museu Pelé (SP)

Museu do Flamengo (RJ)

Museu do Botafogo (RJ)

Argentina:

La Bombonera

Más Monumental

Presidente Perón

Uno de La Plata

Gigante de Arroyito

Uruguai: Estádio Centenário de Montevidéu

Paraguai: Museu da Conmebol

Chile:

Parque Estádio Nacional.

Bolívia: