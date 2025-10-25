25/10/2025
Roubo no Museu do Louvre provoca onda de memes pelo mundo. Vídeo
Roubo no Museu do Louvre provoca onda de memes pelo mundo. Vídeo

O roubo das joias do Museu do Louvre, no último domingo (19/10), mobilizou as autoridades de Paris, que trabalham para identificar os responsáveis pelo crime. Enquanto isso, nas redes sociais, o episódio ganhou um tom bem-humorado: internautas criaram vídeos que viralizaram ao imitar ou ironizar os assaltantes e a forma audaciosa com que o roubo foi executado.

O Museu do Louvre reabriu as portas para os visitantes apenas na quarta-feira (22/10), três dias após o roubo inédito do acervo, que durou apenas sete minutos. As peças foram levadas da galeria Apolo, onde estavam joias do século XIX. A galeria permanecerá interditada ao público.

O que aconteceu?

  • O Museu do Louvre, em Paris, foi alvo de roubo na manhã do dia 19 deste mês.
  • Para cometer o crime, os bandidos entraram por uma janela, quebraram as vitrines (onde ficavam as joias) e fugiram de moto, em plena luz do dia.
  • Os ladrões usaram uma motoneta e um elevador de carga para acessar o local do roubo. Eles estavam usando pequenas motosserras.
  • O valor estimado das joias ainda estava sendo analisado. O museu já foi reaberto.

Vídeos feitos por internautas nas redes sociais viralizaram, nos quais eles se divertem com a situação e até imitam os criminosos. Veja:

 

Nas imagens, os usuários encenam o roubo das joias, interpretando os criminosos tanto durante a ação quanto no momento da fuga. Nos comentários, internautas comparam o episódio a cenas de filmes e questionam se os verdadeiros ladrões estariam acompanhando as publicações.

“A parte engraçada de toda essa situação é que os verdadeiros ladrões poderiam ter postado um vídeo e nunca saberíamos”, comentou um usuário.

Os criminosos se disfarçaram de funcionários e, em plena luz do dia, roubaram a galeria. Segundo as autoridades francesas, o valor das joias roubadas é estimado em cerca de € 88 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 550,2 milhões. O valor histórico das peças, no entanto, é considerado incalculável, segundo a promotora de Paris, Laure Beccuau.

Guindaste, motoserra e motoneta

Os ladrões utilizaram guindaste, motosserras e uma motoneta para realizar o assalto planejado às joias históricas.

Por volta das  9h30 locais (4h30 em Brasília), eles chegaram em uma motoneta e invadiram o museu pelo lado do rio Sena, onde estavam sendo realizadas obras. Logo após, utilizaram o guindaste e entraram na Galeria Apolo, com ajuda de um elevador de carga.

Dentro da sala, usaram pequenas motoserras para quebrar as janelas, roubaram as joias e usaram a motoneta para fugir do local.

Eles conseguiram levar oito peças contendo várias pedras preciosas, incluindo:

  • Coroa com safiras e quase 2.000 diamantes e colar com oito safiras do Sri Lanka e mais de 600 diamantes da rainha consorte Maria Amélia (a foto também exibe brincos e um broche, mas as peças não foram levadas);
  • Colar e brincos da imperadora Maria Luisa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte, com 32 esmeraldas e 1.138 diamantes;
  • Broche com 2.634 diamantes da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. A peça foi adquirida só em 2008 pelo Louvre por 6,72 milhões de euros (cerca de R$ 42,2 milhões);
  • Coroa da imperatriz Eugênia, que foi recuperada horas depois do roubo danificada em uma rua de Paris, segundo a polícia;
  • Não roubado: o item mais caro da galeria Apollo, onde houve o roubo, um diamante de 140 quilates avaliado em US$ 60 milhões (cerca de R$ 377 milhões), não foi levado pelos ladrões.

 

