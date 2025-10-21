RS: homem é preso com duas tornozeleiras eletrônicas

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS) prendeu, nesta terça-feira (21/10), um homem que usava duas tornozeleiras eletrônicas, ao mesmo tempo, em Porto Alegre. A prisão ocorreu durante uma operação que mirava um grupo especializado em roubo de celulares na capital gaúcha e na cidade de Canoas, na Região Metropolitana.

Segundo o delegado Arthur Raldi, titular da 16ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, o homem foi localizado em um imóvel durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, e ele cumpria monitoramento duplo, sendo uma tornozeleira por crimes de roubo e homicídio, e outra por violência doméstica.

Homem é suspeito de participar de esquema de roubos de celulares

Desde 2023, o governo gaúcho utiliza o monitoramento eletrônico em homens condenados com base na Lei Maria da Penha, como medida de vigilância e proteção às vítimas.

Operação contra roubo de celulares

A ação policial cumpriu 10 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, em Porto Alegre e Canoas. A investigação aponta que os criminosos agiaram entre agosto e setembro deste ano, simulando compras de celulares com comerciantes e combinando a entrega em ruas do bairro Restinga.

Leia também

Durante a entrega, os golpistas enganavam os vendedores, afirmando que fariam o pagamento com cartão de crédito — o que levava o motoboy a comparecer ao local com uma maquininha. No endereço combinado, o entregador era rendido pelos assaltantes e tinha o celular roubado.

Segundo Raldi, o esquema foi repetido ao menos 10 vezes nos últimos dois meses. Investigados apontam que os aparelhos eram destinados à revenda ou ao desmonte para reaproveitamento de peças.

No total, cinco pessoas foram presas preventivamente. Todos os detidos deverão responder por roubo e foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, antes de serem encaminhados ao sistema penitenciário.

O Metrópoles entrou em contato com a Polícia Penal do Rio Grande do Sul para esclarecer o motivo de um indivíduo utilizar duas tornozeleiras eletrônicas ao mesmo tempo e se essa situação é comum no sistema de monitoramento penal do estado.