RS registra 1º caso de intoxicação por metanol; consumo ocorreu em SP

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre confirmou, nesta quarta-feira (8/10), um caso de intoxicação por metanol em um paciente atendido no Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Segundo a secretaria, o paciente consumiu a bebida alcoólica em São Paulo, em 26 de setembro, conforme informações divulgadas nas redes sociais.

O paciente, porém, apresentou sintomas leves e está em bom estado clínico. Ele segue em acompanhamento pela Vigilância em Saúde da capital e em contato com o Centro de Informação Toxicológica (CIT), conforme informado pelo órgão de saúde.

A Secretaria de Saúde informou que o primeiro caso suspeito em Porto Alegre foi descartado, enquanto outro segue sob investigação, sem confirmação.

Na mesma postagem, o órgão de saúde alerta para os riscos das bebidas alcoólicas: “O metanol é um solvente industrial altamente tóxico. Pode causar intoxicação grave, mesmo se ingerido em pequenas quantidades.”

O antídoto fomepizol, usado no tratamento de intoxicações por metanol, deve chegar ao Brasil ainda nesta semana.

Casos por intoxicação

No domingo (5/10), o Ministério da Saúde informou que o número de casos de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica, entre investigados e confirmados, chegou a 225.

Em todo o país, são 16 casos confirmados e 209 em investigação. São Paulo é o estado que registra o maior número: 18 confirmados com a intoxicação e 176 suspeitos.

De acordo com o ministério, o Ceará notificou o primeiro caso. A Bahia e o Espírito Santo tinham suspeitas, mas os casos acabaram descartados.

