Rubio alerta que anexação de território pode ameaçar trégua e paz em Gaza

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou nesta quinta-feira (23/10) que a votação no Parlamento israelense (Knesset) de projetos de lei que visam expandir a soberania israelense na Cisjordânia pode colocar em risco a frágil trégua estabelecida em Gaza.

Em declarações feitas antes de embarcar para Israel, onde deverá chegar nesta quinta-feira, Marco Rubio afirmou que os Estados Unidos não podem apoiar tais iniciativas neste momento, destacando que elas poderiam ser “contraproducentes” e comprometer os esforços para manter a paz na região.

A votação em questão foi realizada na Knesset nessa quarta-feira (22/10) e aprovou o exame de dois projetos de lei que buscam ampliar a soberania israelense sobre a Cisjordânia ocupada, território disputado por israelenses e palestinos. A medida ocorre no contexto da visita do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, a Israel, com o objetivo de apoiar o frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hamas em Gaza.

Leia também

Rubio, em suas declarações, ressaltou que, embora Israel seja uma democracia e tenha o direito de votar e discutir esses projetos, o momento atual não é o mais apropriado. “Eu acho que o presidente Trump se certificou de que isso não é algo que podemos apoiar agora”, afirmou o secretário de Estado.

Ele também acrescentou que, se esses projetos forem levados adiante, podem representar um risco significativo para a estabilidade do cessar-fogo em Gaza, que foi alcançado em outubro de 2025 com base no plano proposto por Trump.

Trump também discorda

A oposição à anexação da Cisjordânia por Israel não é uma posição isolada dentro da administração dos EUA. O próprio presidente Donald Trump se mostrou contrário a qualquer tentativa de Israel de formalizar a anexação da Cisjordânia, território que é amplamente considerado pela comunidade internacional como parte do futuro Estado palestino. Essa postura contrasta com a posição da extrema-direita israelense, que defende a ampliação da soberania sobre a Cisjordânia e outras áreas ocupadas.

No entanto, a visita de Rubio a Israel ocorre em um momento tenso. Durante sua visita, Rubio se encontrará com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e outros líderes israelenses. A expectativa é que ele reforce a posição dos EUA sobre a questão da Cisjordânia e, ao mesmo tempo, continue os esforços diplomáticos para manter a trégua em Gaza.

Segundo Rubio, “o que estamos buscando é garantir que os esforços para desescalar o conflito em Gaza não sejam minados por medidas unilaterais que podem gerar mais tensões”.

Preocupação internacional

A decisão da Knesset de analisar os projetos de lei foi recebida com preocupação por diversos setores internacionais, incluindo a União Europeia e as Nações Unidas, que têm reiterado seu apoio à solução de dois Estados e se opõem a qualquer medida que possa comprometer essa perspectiva.

A ONU, por exemplo, tem criticado consistentemente a expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerando-os ilegais sob o direito internacional.

A visita de Rubio e Vance a Israel ocorre após um período de crescente violência na região e tensões relacionadas ao cumprimento do cessar-fogo, que tem como principais objetivos o desarmamento do Hamas, a retirada das forças israelenses de Gaza e a reconstrução da infraestrutura palestina devastada pela guerra.

No entanto, as negociações para implementar o acordo de paz têm sido difíceis, especialmente devido à resistência do Hamas em desarmar suas forças e às acusações mútuas de violação do cessar-fogo.

Rubio também se mostrou preocupado com a escalada de violência por parte de colonos israelenses extremistas na Cisjordânia. O secretário de Estado enfatizou que os EUA continuam vigilantes sobre qualquer ação que possa desestabilizar os esforços internacionais de paz, especialmente em um momento em que a região precisa de medidas que promovam a estabilidade e não mais conflitos.