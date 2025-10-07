Ruiva de novo? Marina Ruy Barbosa deixa no ar possível mudança no visual

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Marina Ruy Barbosa falou abertamente sobre a possibilidade de retornar ao visual que a marcou: o ruivo. A conversa, conduzida pela repórter Monique Arruda, revelou que, embora a atriz esteja curtindo a fase loira, novas transformações não estão descartadas.
Marina, que surpreendeu o público ao trocar o cabelo ruivo pelo loiro em maio deste ano, descreveu a mudança como uma experiência libertadora: “Olha, eu acho que essa foi uma portinha que foi aberta, né? Essa transformação do ruivo para o loiro foi uma portinha que eu gostei muito, que eu estou gostando muito de ser loura, por me ver diferente, sabe?”, afirmou.
A experiência de mudar radicalmente o visual foi mais positiva do que ela imaginava: “Eu já sentia essa vontade, e, quando aconteceu, foi mais gostoso e mais leve ainda do que eu imaginava”, acrescentou. Questionada sobre a vontade de revisitar a cor que a tornou icônica, Marina Ruy Barbosa indicou que o futuro de seu cabelo é incerto, mas cheio de possibilidades.
“Então, acho que tem uma porta aí de ruiva, morena, castanha… Sei lá o que vem pela frente. Aguardem”, finalizou.