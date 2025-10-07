07/10/2025
Ruiva de novo? Marina Ruy Barbosa deixa no ar possível mudança no visual
Ruiva de novo? Marina Ruy Barbosa deixa no ar possível mudança no visual

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, Marina Ruy Barbosa falou abertamente sobre a possibilidade de retornar ao visual que a marcou: o ruivo. A conversa, conduzida pela repórter Monique Arruda, revelou que, embora a atriz esteja curtindo a fase loira, novas transformações não estão descartadas.

Marina, que surpreendeu o público ao trocar o cabelo ruivo pelo loiro em maio deste ano, descreveu a mudança como uma experiência libertadora: “Olha, eu acho que essa foi uma portinha que foi aberta, né? Essa transformação do ruivo para o loiro foi uma portinha que eu gostei muito, que eu estou gostando muito de ser loura, por me ver diferente, sabe?”, afirmou.

A experiência de mudar radicalmente o visual foi mais positiva do que ela imaginava: “Eu já sentia essa vontade, e, quando aconteceu, foi mais gostoso e mais leve ainda do que eu imaginava”, acrescentou. Questionada sobre a vontade de revisitar a cor que a tornou icônica, Marina Ruy Barbosa indicou que o futuro de seu cabelo é incerto, mas cheio de possibilidades.

“Então, acho que tem uma porta aí de ruiva, morena, castanha… Sei lá o que vem pela frente. Aguardem”, finalizou.

