Rumo a Aparecida: romeiros da Dutra se equilibram entre o risco e a fé

A Rodovia Presidente Dutra fica repleta de romeiros nesta época do ano sob risco de atropelamentos constante. Movidos pela fé, peregrinos caminham em direção à Basílica de Nossa Senhora Aparecida ao lado de veículos que passam zunindo a mais de 100 km/h, muitas vezes em trechos sem acostamento ou cruzando as perigosas entradas e saídas de áreas urbanas.

Em 2024, mais de 37 mil pessoas passaram pela Dutra rumo a Aparecida durante o período de festividades da Padroeira do Brasil. Até o início da tarde de sexta (10/10), quase 12 mil romeiros já tinham atravessado a rodovia na altura de Jacareí, ainda distante do destino. O movimento maior era esperado para este sábado (11/10), véspera da celebração.

Tanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quanto a concessionária RioSP recomendam fortemente caminhos alternativos, fora da principal ligação entre as duas maiores cidades do país. Há placas com essa orientação ao longo de todo o trajeto, além de pontos onde são distribuídos coletes e material refletivo. Mas nada muda a marcha dos romeiros.

O Metrópoles esteve na Dutra na última quinta-feira (9/10) e uma multidão já seguia pela estrada. Em alguns trechos entre a Grande São Paulo e Aparecida, foi difícil percorrer mais de 100 metros sem encontrar ao menos uma aglomeração de peregrinos.

Com tanta gente na pista, foi quase um milagre não ter ocorrido atropelamento até a tarde de sexta, mas um pneu solto de caminhão atingiu um romeiro na altura do 138 km, na terça (7/10).

Sem acostamento

Em São José dos Campos, a reportagem presenciou diversas situações de perigo, inclusive em trechos sem acostamento ou em vias marginais de acesso à cidade.

“Um dos locais mais críticos são as entradas e saídas de veículos. Uma forma de minimizar esse risco é que o pedestre ande no sentido contrário ao dos veículos, porque dessa forma ele consegue visualizar melhor qualquer perigo”, orienta Stéfanie Amaral, porta-voz da PRF.

26 imagens Fechar modal. 1 de 26

William Cardoso/Metrópoles 2 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 3 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 4 de 26

William Cardoso/Metrópoles 5 de 26

William Cardoso/Metrópoles 6 de 26

William Cardoso/Metrópoles 7 de 26

William Cardoso/Metrópoles 8 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 9 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 10 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 11 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 12 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 13 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 14 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 15 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 16 de 26

William Cardoso/Metrópoles 17 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 18 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 19 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 20 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 21 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 22 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 23 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 24 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 25 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles 26 de 26

Romeiros rumo a Aparecida pela Rodovia Presidente Dutra

William Cardoso/Metrópoles

A recomendação para que peregrinos caminhem na contramão, pelo acostamento, é feita também pela concessionária. Entretanto, é ignorada pela maioria absoluta, que prefere seguir de São Paulo em direção a Aparecida pela pista sentido Rio de Janeiro, de costas para os veículos. Desse lado da pista estão os principais pontos de apoio montados por voluntários, com comida e cuidados variados.

Em razão do volume de pessoas e incidência de sinistros e acidentes, houve um aumento de 50% no efetivo da PRF nas rodovias de São Paulo nesta época, com policiais de todo o país.

Risco

O bancário João Beraldo, de 41 anos, atravessava São José dos Campos na última quinta com um grupo de caminhada. Assim como eles, várias pessoas se depararam com o dilema de enfrentar os carros em uma saída da via marginal da Dutra, nas proximidades de um shopping, onde não há outra opção a não ser se arriscar, contar com a boa vontade de motoristas ou retroceder.

“A gente sempre toma bastante cuidado, não passa na frente do carro”, disse. “Sempre quando dá, andamos no acostamento, mas tem essas transições, onde não tem o que fazer.”

10 imagens Fechar modal. 1 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 2 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 3 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 4 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 5 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 6 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 7 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 8 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 9 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles 10 de 10

Basílica de Nossa Senhora, em Aparecida

William Cardoso/Metrópoles

O bancário afirmou também que tenta não andar durante a noite. “Ou como ontem, que começou a chover às 18h, paramos também, por causa da visibilidade, da dificuldade de acesso.”

Beraldo já presenciou um atropelamento em seu próprio grupo de romaria. “Temos uma saída que é muito bonita, com 300, 400 romeiros enfileirados. Um motorista, filmando isso, perdeu o controle e avançou para as pessoas. Infelizmente, uma moça foi atingida, quebrou o braço, teve que terminar a romaria ali”, lembra.

Leia também

Motoristas

A segurança dos peregrinos depende também da atenção dos motoristas. Ao longo de toda a rodovia, há placas e mensagens em painéis luminosos alertando que esse é um período crítico, com muitos romeiros nos acostamentos da Dutra.

“Os condutores devem estar muito atentos, reduzir a velocidade, evitar qualquer forma de distração, como uso de celular e outros equipamentos eletrônicos. De forma alguma dirigir após ter ingerido bebida alcoólica e também estar sempre prestando atenção às entradas e saídas para que possam evitar o atropelamento de algum pedestre”, diz a porta-voz da PRF.

Ações

A concessionária RioSP, da Motiva (antiga CCR), afirma que realizou mais de 11.500 atendimentos nos três primeiros dias da operação Romaria Segura.

Os responsáveis pela concessão dizem que vão reforçar a Rota da Luz, uma alternativa reconhecida pelo Santuário Nacional, “que oferece uma experiência reflexiva por ter menos tráfego e ser mais contemplativa por estar em contato com a natureza”. O projeto contou com o apoio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e parcerias com PRF, dioceses e igrejas da região.

A concessionária também diz que apresentou uma proposta à ANTT para a criação de um trajeto de 134 km entre Arujá e Aparecida. “A proposta ainda está em fase inicial e depende de autorização da agência reguladora para que possa avançar, como o desenvolvimento do projeto funcional e a análise de viabilidade econômica”, diz. Foram montadas 23 tendas de orientação e distribuição de materiais refletivos.