Rumo à COP-30: Educa Talks promove debate sobre cidadania climática

O Brasil sediará, pela primeira vez na história, uma edição da Conferência das Partes da ONU sobre o Clima (COP-30), entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA). O encontro reunirá líderes globais para discutir soluções diante da crise climática, revisar metas e compromissos e debater pontos centrais como financiamento climático, transição energética, justiça social e desenvolvimento sustentável.

É justamente esse o ponto de partida do Educa Talks, promovido pelo Metrópoles e pelo Centro Universitário Unieuro. Sob o tema “Rumo à COP-30: Justiça e Cidadania Climática”, em um bate-papo com o desembargador federal Roberto Carvalho Veloso, o encontro visa a trazer reflexões sobre o nosso papel na construção de um futuro mais justo e sustentável.

Mediado pela jornalista Vanessa Oliveira, o talk buscará destacar a importância da participação cidadã e da justiça social na luta contra as mudanças climáticas.

Confira:

Educa Talks

O Educa Talks é um videocast mensal do Metrópoles em parceria com o Centro Universitário Unieuro. A cada episódio, convidados batem papos inspiradores e informativos, conectando especialistas e a sociedade a temas que impactam diretamente o nosso futuro coletivo.

É nesse contexto que o Educa Talks volta com mais uma edição imperdível. Depois do sucesso da primeira edição, em setembro, que reuniu o infectologista Dr. David Uip para discutir a resistência antimicrobiana e os desafios da saúde global, o evento agora amplia o olhar para a crise climática.